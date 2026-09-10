Tembló en Mendoza este jueves: ¿lo sentiste?

El movimiento telúrico fue de magnitud 3.6 en la escala de Richter y se registró cerca de las 9 horas.

Un sismo de magnitud 3.6 en la escala de Richter se registró durante la mañana de este jueves y fue percibido en distintos puntos de Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El movimiento telúrico sorprendió a los vecinos que se encontraban en edificios altos, aunque no se reportaron daños ni personas afectadas.

El temblor ocurrió a las 09 horas con una profundidad de 10 km, a 196 km al Oeste de San Luis; 48 km al Sur de San Martín.

En Mendoza, el sismo se sintió principalmente en construcciones de más de tres pisos, donde el movimiento fue más perceptible.