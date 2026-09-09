Le pidió perdón a su novia en pleno centro de Mendoza y su particular gesto sorprendió a todos

Un joven protagonizó una insólita escena en pleno centro de Mendoza: se arrodilló en la vereda con un ramo de flores y, mientras hablaba por teléfono, miraba hacia una de las ventanas de un edificio. La escena fue grabada y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cada persona tiene una manera distinta de pedir perdón, algunos prefieren una simple y profunda charla, mientras que otros suelen hacer algunas cosas más públicas. Esto pasó en Mendoza cuando iban caminando por la calle y vieron a un hombre de rodillas gritando a un edificio y muchos se preguntaron “¿qué se habrá mandado?”.

Según se pudo observar en el video que comenzó a circular en redes sociales, el joven permaneció de rodillas mientras sostenía las flores y hablaba por teléfono.

Del otro lado de la calle, una ventana iluminada se convirtió en el punto hacia el que dirigía constantemente su mirada. Todo indicaba que el joven estaba intentando comunicarse con su novia y pedirle disculpas.

En lugar de optar por una conversación privada, decidió hacer visible su arrepentimiento y apostar por un gesto mucho más llamativo.

Aunque no trascendió qué había ocurrido entre la pareja ni cuál fue el motivo de la discusión, la escena alcanzó para despertar todo tipo de especulaciones entre quienes la presenciaron. Al parecer le estaba pidiendo perdón a la novia y lejos de pasar desapercibido decidió jugársela toda.

La particular situación fue registrada por una persona que se encontraba en la zona y posteriormente compartida en TikTok.

En pocas horas, las imágenes comenzaron a sumar reproducciones y comentarios de usuarios que quedaron sorprendidos por la manera elegida por el joven para intentar recuperar el vínculo con su pareja.

Algunos destacaron el gesto romántico y aseguraron que les hubiera gustado recibir una demostración similar. Otros, en cambio, se quedaron con la pregunta que inevitablemente surgió al ver la escena: ¿qué había hecho para tener que pedir perdón de esa manera?