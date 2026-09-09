Insólito: vecinos de Las Heras le festejaron el “cumpleaños” a un pozo que lleva dos años sin ser arreglado

Cansados de reclamar por el estado de las calles, habitantes del Barrio Espejo realizaron un particular festejo para visibilizar el deterioro de la calzada. Colocaron una torta y una vela sobre un pozo de calle Azcuénaga, que aseguran que lleva dos años sin ser reparado.

Lo que comenzó como un reclamo por el mal estado de una calle terminó convertido en una escena insólita en Las Heras. Vecinos del Barrio Espejo decidieron celebrar el “cumpleaños” de un pozo que, según denunciaron, permanece así desde hace más de dos años.

Para llamar la atención sobre el problema, colocaron una torta con una vela en medio de la calle y le cantaron el tradicional “feliz cumpleaños” al bache.

Según indicaron, el pozo lleva más de dos años sin ser arreglado en una calle donde permanentemente hay tránsito.

El pozo de calle Azcuénaga no sería un caso aislado dentro del vecindario. Los habitantes del Barrio Espejo sostienen que el deterioro de las calles se extiende por distintos sectores y que circular por la zona se volvió cada vez más complicado.

Según los reclamos, hay calzadas rotas, pozos y sectores deteriorados que afectan tanto a quienes viven en el barrio como a los conductores que transitan diariamente por allí.

Acequias tapadas, árboles y baldíos: los otros reclamos

Además del estado de las calles, los vecinos señalaron otros problemas que afectan esta zona de Las Heras.

Entre sus reclamos aparecen acequias obstruidas con tierra y escombros, falta de mantenimiento del arbolado público y la presencia de baldíos sin cerrar.

El estado de los árboles también genera preocupación. Durante el último episodio de viento Zonda en Mendoza, los habitantes de la zona aseguraron que uno de los ejemplares cayó sobre la calzada y generó un nuevo obstáculo para quienes circulaban.

Además, denunciaron otro tema que les preocupa: la creciente inseguridad. Según señalaron, existen calles con poca iluminación y terrenos baldíos abiertos, lo que incrementa la preocupación de quienes deben transitar por la zona, especialmente durante la noche.

Los vecinos mencionaron además un episodio ocurrido en las inmediaciones de Azcuénaga y Olascoaga, donde pasajeros de un colectivo habrían sido víctimas de un robo y algunos de ellos resultaron heridos.

Ante la falta de respuestas y cansados ya de hacer reclamos, los vecinos decidieron realizar un insólito festejo irónico. El video fue compartido por Gustavo Merlo en las redes sociales donde rápidamente se volvió viral.