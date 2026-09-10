Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en septiembre?

Las trabajadoras que realizan tareas de cuidado ya tienen nuevos salarios mínimos oficiales para septiembre. Conocé cuánto corresponde cobrar por hora según sea con retiro o sin retiro y qué adicionales pueden sumarse al sueldo.

Las trabajadoras que realizan tareas de cuidado de niños y otras personas tienen nuevos salarios mínimos oficiales. En septiembre, la hora parte de $4.185,94 para quienes trabajan con retiro y llega a $4.641,90 para quienes se desempeñan sin retiro.

Los cuidadores domiciliarios ya cuentan con una nueva escala salarial oficial que establece los valores mínimos hasta diciembre de 2026. Dentro del régimen de casas particulares, quienes realizan tareas de cuidado de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad están incluidos en la categoría “Asistencia y cuidado de personas”.

Por lo tanto, las niñeras también deben tomar estos valores como referencia para determinar el salario mínimo correspondiente a su trabajo. Se trata de una base: empleadores y trabajadores pueden acordar una remuneración superior.

¿Cuánto tiene que cobrar una niñera por hora en septiembre?

En septiembre de 2026, el salario mínimo para quienes realizan tareas de asistencia y cuidado de personas es de:

Con retiro: $4.185,94 por hora.

$4.185,94 por hora. Sin retiro: $4.641,90 por hora.

En el caso de las trabajadoras con retiro, es decir, aquellas que no viven en el domicilio donde trabajan, el valor mínimo es de $4.185,94 por cada hora trabajada.

Para quienes trabajan sin retiro, el mínimo asciende a $4.641,90 por hora.

Estos importes corresponden a los salarios básicos establecidos oficialmente y pueden ser superados por acuerdo entre las partes.

¿Cuánto cobra una niñera por mes?

La escala también fija salarios mensuales mínimos según la modalidad de trabajo.

En septiembre, los valores son:

Modalidad Valor por hora Salario mensual Con retiro $4.185,94 $529.261,78 Sin retiro $4.641,90 $584.936,09

La diferencia depende de si la trabajadora se desempeña con retiro o permanece en el domicilio del empleador.

¿Qué aumentos tendrán las niñeras hasta diciembre?

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) homologó mediante la Resolución 6/2026 una nueva escala salarial que contempla incrementos desde agosto hasta diciembre.

El acuerdo establece un aumento del 1,9% en agosto, seguido por incrementos del 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.

Los salarios mínimos previstos para los próximos meses son:

Mes Con retiro por hora Sin retiro por hora Agosto $4.072,38 $4.520,15 Septiembre $4.185,94 $4.641,90 Octubre $4.337,53 $4.801,52 Noviembre $4.451,49 $4.923,50 Diciembre $4.522,71 $5.002,28

Las variaciones de los salarios básicos también contemplan la incorporación progresiva de una suma no remunerativa correspondiente a agosto.

Bono para cuidadores y niñeras

Además de la actualización salarial, los trabajadores tienen derecho a cobrar un bono no remunerativo correspondiente a agosto.

El monto depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente para cada empleador:

Menos de 12 horas semanales: $8.000.

$8.000. Desde 12 y menos de 16 horas semanales: $11.500.

$11.500. 16 horas semanales o más: $20.000.

La suma se incorpora progresivamente a los salarios básicos. En septiembre se incorpora el 25%, en octubre otro 50% y el 25% restante en noviembre.

¿Qué adicionales puede cobrar una niñera?

El salario básico no necesariamente es el monto final que debe recibir una trabajadora. También pueden corresponder adicionales.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado. El cálculo se realiza considerando la antigüedad desde septiembre de 2020.

Además, existe un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos, aunque este beneficio alcanza a quienes trabajan en determinadas zonas del país.

La normativa contempla este adicional para La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

¿Las familias pueden pagar más de lo establecido?

Sí. Los valores fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares funcionan como salarios mínimos.

Esto significa que empleadores y trabajadoras pueden acordar una remuneración superior a la establecida en la escala oficial. En ningún caso el acuerdo debería establecer un valor inferior al mínimo correspondiente a la categoría y modalidad de contratación.