¿Buscás empleo?: Coca Cola abre vacantes de trabajo en Mendoza

La compañía busca personal para distintos puestos presenciales y full time. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postularte.
Coca Cola Argentina anunció la apertura de nuevas vacantes en sus plantas y oficinas del país, incluyendo Mendoza.
Las oportunidades abarcan áreas como logística, producción, administración y ventas.
Con esta convocatoria, Coca Cola refuerza su presencia industrial y comercial en varias regiones del país, impulsando el empleo formal.
Los empleos disponibles en Mendoza
Entre las vacantes que se ofrecen en Godoy Cruz, Mendoza, se encuentran:
- Supervisor/a de Producción (Presencial)
- Operario de Depósito (Presencial)
- Administrativo/a de Depósito (Full-time, Presencial)
- Operario/a de Mantenimiento (Temporario, Presencial)
- Operario/a de Producción (Temporario, Presencial)
Estas posiciones abarcan áreas de producción y manufactura, abastecimiento y logística, comercial y ventas, administración y finanzas, con distintas modalidades según el cargo.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden enviar su CV a través del portal oficial de empleos de Coca Cola Argentina.
El proceso de postulación se realiza completamente en línea y consta de tres pasos:
- Importar el CV: Se puede cargar un archivo en formato PDF de hasta 15 MB.
- Completar datos personales: Se deben ingresar información básica como nombre, contacto, documento y domicilio.
- Cargar información adicional: Aquí se incluye formación académica, experiencia laboral y cualquier otro dato relevante solicitado según el puesto.
Una vez enviada la postulación, los candidatos recibirán una confirmación de registro y podrán seguir el estado de su aplicación desde la misma plataforma. Coca Cola se contactará con quienes cumplan los requisitos para avanzar en entrevistas y evaluaciones técnicas.