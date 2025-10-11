¿Buscás empleo?: Coca Cola abre vacantes de trabajo en Mendoza

La compañía busca personal para distintos puestos presenciales y full time. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postularte.

Coca Cola Argentina anunció la apertura de nuevas vacantes en sus plantas y oficinas del país, incluyendo Mendoza.

Las oportunidades abarcan áreas como logística, producción, administración y ventas.

Con esta convocatoria, Coca Cola refuerza su presencia industrial y comercial en varias regiones del país, impulsando el empleo formal.

Los empleos disponibles en Mendoza

Entre las vacantes que se ofrecen en Godoy Cruz, Mendoza, se encuentran:

Supervisor/a de Producción (Presencial)

Operario de Depósito (Presencial)

Administrativo/a de Depósito (Full-time, Presencial)

Operario/a de Mantenimiento (Temporario, Presencial)

Operario/a de Producción (Temporario, Presencial)

Estas posiciones abarcan áreas de producción y manufactura, abastecimiento y logística, comercial y ventas, administración y finanzas, con distintas modalidades según el cargo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden enviar su CV a través del portal oficial de empleos de Coca Cola Argentina.

El proceso de postulación se realiza completamente en línea y consta de tres pasos:

Importar el CV: Se puede cargar un archivo en formato PDF de hasta 15 MB.

Se puede cargar un archivo en formato de hasta 15 MB. Completar datos personales: Se deben ingresar información básica como nombre, contacto, documento y domicilio.

Se deben ingresar información básica como nombre, contacto, documento y domicilio. Cargar información adicional: Aquí se incluye formación académica, experiencia laboral y cualquier otro dato relevante solicitado según el puesto.

Una vez enviada la postulación, los candidatos recibirán una confirmación de registro y podrán seguir el estado de su aplicación desde la misma plataforma. Coca Cola se contactará con quienes cumplan los requisitos para avanzar en entrevistas y evaluaciones técnicas.