MendoTran se actualizó: cómo podés reclamar si el colectivo no paró y ver en tiempo real por dónde viene

El Gobierno de Mendoza presentó una nueva versión de la app MendoTran con más funciones para los usuarios. La aplicación ahora permite hacer reclamos con fotos, consultar horarios en tiempo real y conocer detalles de cada colectivo antes de subir.

Miles de mendocinos usan todos los días la aplicación MendoTran para saber cuándo llega el colectivo o el Metrotranvía. Ahora, la herramienta sumó nuevas funciones, se pueden realizar reclamos online y hasta obtener información detallada sobre cada unidad y seguimiento en vivo mediante GPS. La actualización fue presentada oficialmente por el Gobierno de Mendoza y alcanza tanto al Gran Mendoza como a nuevos sectores de la provincia, incluyendo Lavalle y departamentos de la Zona Este que recientemente incorporaron el sistema SUBE.

Qué se puede hacer con la nueva app MendoTran

La renovada versión de MendoTran incorpora herramientas pensadas para mejorar la planificación de los viajes y darle más control a los pasajeros sobre el servicio.

Entre las principales novedades se destacan:

Consulta de colectivos en tiempo real mediante GPS.

Información sobre si la unidad tiene aire acondicionado o rampa para personas con movilidad reducida.

Reclamos y denuncias directamente desde la app.

Posibilidad de adjuntar fotos y seguir el estado del reclamo.

Integración con biciTran para combinar viajes.

Ubicación de puntos de carga SUBE.

Alertas y notificaciones por demoras o cambios en recorridos.

Además, los usuarios podrán guardar líneas y paradas favoritas para acceder más rápido a la información diaria.

Cómo reclamar si el colectivo no paró

Una de las funciones más esperadas por los usuarios ya está disponible: ahora se puede denunciar desde la aplicación si un colectivo pasó de largo, llegó tarde o presentó inconvenientes.

El sistema permite seleccionar la parada exacta, identificar la línea y el interno del micro, describir lo ocurrido e incluso cargar fotografías como prueba. Desde el Gobierno explicaron que estas herramientas permitirán mejorar los controles y detectar irregularidades con mayor rapidez.

Nuevos colores en las paradas y más cobertura

Otra de las modificaciones visibles será el cambio de colores en las paradas. Las urbanas estarán identificadas en verde, mientras que las de media y larga distancia aparecerán en amarillo. También se incorporaron más servicios y empresas dentro del sistema, ampliando la cobertura a casi mil recorridos en toda Mendoza.

MendoTran se consolidó como una de las aplicaciones más utilizadas por los mendocinos para moverse en transporte público. Según datos oficiales, ya superó el millón de descargas entre Android y iPhone.