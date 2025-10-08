¿Estás buscando empleo en Mendoza?: lavadero de colectivos incorpora personal a su equipo de trabajo

Empresa dedicada al servicio integral de limpieza para empresas y transporte abrió una vacante para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Modo Clean, una firma mendocina dedicada al servicio integral de limpieza para empresas y transporte, anunció la apertura de una nueva búsqueda laboral para cubrir el puesto de encargado de lavadero de colectivos.

¿Cuáles son los requisitos?

Según detalla la empresa, los requisitos para aplicar son los siguientes:

Edad: mayor de 30 años

mayor de 30 años Sexo masculino

masculino Buena presencia

presencia Certificado de buena conducta actualizado

de buena conducta actualizado Disponibilidad full time

full time Residencia en Godoy Cruz, Maipú o alrededores

o Experiencia comprobable (excluyente)

comprobable (excluyente) Carnet profesional vigente

¿Cómo postularte?

Las personas interesadas deberán presentar su CV con foto de lunes a viernes en Calle 9 de Julio 1160, 3° piso, Oficina 8, Ciudad de Mendoza, en el horario de 9:30 a 16:30 horas.

También pueden enviar su currículum por correo electrónico a:

modocleanrrhh@gmail.com aclarando el Asunto: “Encargado”.