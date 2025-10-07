¿Buscás trabajo en Mendoza?: hamburguesería incorpora personal para su local

La hamburguesería artesanal Burgers Foodies lanzó una nueva convocatoria laboral para sumar personal a su equipo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Burgers Foodies, una de las hamburgueserías artesanales elegidas por los mendocinos, lanzó una nueva convocatoria laboral para sumar personal a su equipo.

La firma, que se destaca por su estilo urbano y su propuesta gastronómica de alta calidad, busca ampliar su staff ante el crecimiento sostenido de su local en Godoy Cruz.

Acerca del puesto

La vacante disponible es para armador de hamburguesas, una posición clave dentro del equipo de cocina. El rol requiere mantener la calidad, la presentación y la velocidad en el despacho de los productos.

Zona: Godoy Cruz o cercanías

Godoy Cruz o cercanías Jornada laboral: De jueves a domingos, de 19:30 a 1:00 (la firma valora disponibilidad para otros días).

Principales responsabilidades

Armar hamburguesas con prolijidad y rapidez.

hamburguesas con prolijidad y rapidez. Mantener la estación de trabajo limpia y ordenada.

la estación de trabajo limpia y ordenada. Colaborar con el equipo en el despacho de pedidos.

¿Cuáles son los requisitos?

Buen ritmo y atención al detalle.

al detalle. Actitud proactiva y buena predisposición para el trabajo en equipo.

proactiva y buena predisposición para el trabajo en equipo. Experiencia previa en gastronomía (excluyente).

previa en gastronomía Curso de manipulación de alimentos (no excluyente).

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae a: burgersfoodiesrrhh@gmail.com

(Colocar en el asunto el puesto al que se postula, por ejemplo: Armador de hamburguesas).