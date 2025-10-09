¿Buscás empleo en Mendoza? Estación de servicio incorpora personal para atención al cliente

Estación de servicio con sede en Luján de Cuyo y Maipú abrió una convocatoria laboral para sumar nuevos empleados a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Una reconocida estación de servicio lanzó una búsqueda laboral para cubrir puestos de atención al cliente.

La búsqueda es para cubrir vacantes en Luzuriaga y Villanueva (Maipú).

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Secundario completo

completo Experiencia en atención al cliente, ventas o manejo de valores

en atención al cliente, ventas o manejo de valores Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos

para trabajar en turnos rotativos Valoran contar con movilidad propia.

Lo que ofrece la empresa

Sueldo de aprendiz (primer año de trabajo) según Convenio CCT SUOES

de aprendiz (primer año de trabajo) según Convenio CCT SUOES Estabilidad laboral

laboral Oportunidades de crecimiento dentro del equipo

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado a:

playabusquedas@gmail.com

En el asunto del correo deben indicar si cuentan con movilidad propia.