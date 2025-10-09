¿Buscás empleo en Mendoza? Estación de servicio incorpora personal para atención al cliente

Estación de servicio con sede en Luján de Cuyo y Maipú abrió una convocatoria laboral para sumar nuevos empleados a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Una reconocida estación de servicio lanzó una búsqueda laboral para cubrir puestos de atención al cliente.
La búsqueda es para cubrir vacantes en Luzuriaga y Villanueva (Maipú).
¿Cuáles son los requisitos para postular?
- Secundario completo
- Experiencia en atención al cliente, ventas o manejo de valores
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos
- Valoran contar con movilidad propia.
Lo que ofrece la empresa
- Sueldo de aprendiz (primer año de trabajo) según Convenio CCT SUOES
- Estabilidad laboral
- Oportunidades de crecimiento dentro del equipo
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado a:
playabusquedas@gmail.com
En el asunto del correo deben indicar si cuentan con movilidad propia.