Vino a Mendoza para hacer un voluntariado y terminó escapando del hostel: “Dormíamos en un sótano inundado”

Una joven de 20 años contó la pesadilla que vivió en un hostel de Mendoza durante un voluntariado. Denunció malas condiciones, cables pelados y maltratos. Compartió su experiencia en las redes sociales y su video se volvió viral.
Lo que parecía una experiencia soñada para trabajar y viajar terminó convirtiéndose en una pesadilla. Una joven de 20 años denunció en redes sociales las condiciones extremas que vivió en un hostel de Mendoza donde realizaba un voluntariado y su relato se volvió viral en TikTok. “Había cables pelados al lado de mi cabeza”, contó.
Olivia había llegado a Mendoza con la ilusión de sumar experiencia vinculada al turismo durante el verano. Según relató, había acordado trabajar alrededor de 30 horas por semana a cambio de alojamiento y desayuno dentro de un programa de voluntariado muy utilizado por jóvenes viajeros.
Sin embargo, aseguró que apenas llegó al lugar entendió que la realidad era completamente distinta a la que le habían prometido.
“Me abrieron una puerta y bajé por una escalera oscura. La habitación estaba en un sótano sin luz natural”, contó en un video que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.
“Entraba agua cuando llovía”: la denuncia viral contra un hostel
La joven describió un escenario preocupante dentro del alojamiento. Según explicó, el lugar presentaba humedad, falta de ventilación y condiciones eléctricas peligrosas.
“Por las rendijas no entraba el sol, pero sí el agua cuando llovía”, relató. Además, aseguró que dormía con cables expuestos muy cerca de su cama y que compartía el espacio con otros voluntarios en condiciones precarias.
Olivia afirmó que solo pudo permanecer una noche en el hostel antes de sufrir una fuerte crisis de ansiedad producto del encierro y la situación que estaba atravesando.
@olifankhaa
Fui a hacer un voluntariado sola en Mendoza capital, Argentina y me hicieron dormir en un sótano, con 5 voluntarios más, donde no teníamos ventilación ni luz natural, donde la suciedad se respiraba y causaba claustrofobia. Estas son las condiciones en las que estamos los voluntarios; cosa que obviamente no te aclaran a la hora de aplicar. Cuídense mucho, busquen bien a dónde van y espero que esto sirva para alertarnos de las condiciones laborales a las que estamos expuestos. #mendoza #escrache #voluntariado #experiencia
En su descargo, la joven no solo cuestionó el estado del lugar, sino también el trato recibido por parte de los responsables del hostel. Según explicó, les exigían más horas laborales de las acordadas inicialmente y el clima dentro del lugar era hostil hacia los voluntarios.
Incluso aseguró que una encargada llegó a decirles que “eran lo último que importaba” dentro de la organización del establecimiento.
Tras regresar a su casa con ayuda de su familia, Olivia decidió contar públicamente lo ocurrido para advertir a otros jóvenes que buscan este tipo de experiencias de intercambio.
El video se viralizó rápidamente y abrió un fuerte debate en redes sociales sobre las condiciones de algunos voluntariados turísticos y la falta de controles en determinados alojamientos. “Parecía un lugar de cinco estrellas por internet, pero era una trampa”, sostuvo la joven, que pidió a otros viajeros investigar bien antes de aceptar propuestas similares.