Vino a Mendoza para hacer un voluntariado y terminó escapando del hostel: “Dormíamos en un sótano inundado”

Lo que parecía una experiencia soñada para trabajar y viajar terminó convirtiéndose en una pesadilla. Una joven de 20 años denunció en redes sociales las condiciones extremas que vivió en un hostel de Mendoza donde realizaba un voluntariado y su relato se volvió viral en TikTok. “Había cables pelados al lado de mi cabeza”, contó.

Olivia había llegado a Mendoza con la ilusión de sumar experiencia vinculada al turismo durante el verano. Según relató, había acordado trabajar alrededor de 30 horas por semana a cambio de alojamiento y desayuno dentro de un programa de voluntariado muy utilizado por jóvenes viajeros.

Sin embargo, aseguró que apenas llegó al lugar entendió que la realidad era completamente distinta a la que le habían prometido.

“Me abrieron una puerta y bajé por una escalera oscura. La habitación estaba en un sótano sin luz natural”, contó en un video que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

“Entraba agua cuando llovía”: la denuncia viral contra un hostel

La joven describió un escenario preocupante dentro del alojamiento. Según explicó, el lugar presentaba humedad, falta de ventilación y condiciones eléctricas peligrosas.

“Por las rendijas no entraba el sol, pero sí el agua cuando llovía”, relató. Además, aseguró que dormía con cables expuestos muy cerca de su cama y que compartía el espacio con otros voluntarios en condiciones precarias.

Olivia afirmó que solo pudo permanecer una noche en el hostel antes de sufrir una fuerte crisis de ansiedad producto del encierro y la situación que estaba atravesando.