Cierran todos los Hiper Libertad: qué pasará con la sucursal de Mendoza

Crece la incertidumbre por el futuro del Hiper Libertad en Mendoza tras el anuncio del cierre, ya que cambiará y pasará a ser La Anónima. Qué pasará con la sucursal local y qué dijeron desde el gremio.

Mientras varias sucursales de Hiper Libertad del país cambiarán de manos y pasarán a operar bajo el nombre de La Anónima, en Mendoza el futuro todavía es incierto. La empresa confirmó cierra sus hipermercados el próximo jueves 28 de mayo para iniciar la transición, pero la sede mendocina quedó afuera del acuerdo.

La transformación comenzará oficialmente el 28 de mayo, según anunciaron en las redes sociales, cuando distintos hipermercados Libertad del país cierren sus puertas para iniciar un proceso de remodelación y cambio de marca. Luego de unas semanas, volverán a abrir como locales de La Anónima.

“Cuando vuelvas a visitarnos, en 12 de nuestras tiendas te vas a encontrar con La Anónima, una cadena federal de supermercados con más de 118 años de trayectoria y presencia en más de 90 ciudades de todo el país”, escribieron en un comunicado.

La operación incluye sucursales de provincias como Córdoba, Tucumán, Salta, Rosario, San Juan y Santiago del Estero, entre otras. En esos casos, desde el gremio de empleados de comercio aseguraron que la mayoría de los trabajadores continuará dentro de la nueva estructura empresarial.

Además del cambio de nombre, también habrá modificaciones en el formato de venta y en la distribución de los espacios comerciales.

Qué pasará con el Hiper Libertad de Mendoza

La situación en Mendoza es diferente. Según confirmó la propia empresa, la sucursal local no forma parte de la compra realizada por La Anónima y, por ahora, continuará funcionando bajo la firma Libertad SA.

Sin embargo, el escenario genera incertidumbre. En las últimas semanas, comenzaron a notarse liquidaciones de productos y menor abastecimiento en algunas góndolas, lo que despertó dudas entre los clientes habituales del hipermercado.

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Por ahora, no hay una fecha definida para posibles cambios en Mendoza, aunque el contexto nacional muestra un fuerte proceso de reestructuración de la histórica cadena.

El cambio de rumbo de una histórica cadena

Hiper Libertad nació en Córdoba a fines de los años ‘80 y logró expandirse en distintas provincias del país. Durante años estuvo controlada por capitales franceses y más recientemente pasó a manos del grupo salvadoreño Callejas.

Ahora, la empresa busca enfocarse principalmente en el negocio inmobiliario y en el desarrollo de centros comerciales, mientras desprende parte de sus supermercados.