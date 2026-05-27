Banco Nación: cómo es el préstamo para pagar deudas en muchas cuotas y con bajo interés

En medio de un escenario de creciente endeudamiento de las familias argentinas, el Banco Nación presentó una serie de herramientas destinadas a ayudar a sus clientes a reorganizar compromisos financieros, refinanciar deudas y aliviar el peso de las cuotas mensuales. La iniciativa surge en un contexto marcado por el fuerte aumento de la morosidad en créditos personales y tarjetas de crédito.

Según datos recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en créditos personales superó el 14% en marzo, mientras que las tarjetas de crédito alcanzaron un nivel de irregularidad del 11,7%. Entre los menores de 25 años, además, cuatro de cada diez personas que tomaron financiamiento enfrentan dificultades para cumplir con los pagos.

Refinanciación y unificación de deudas

La propuesta del Banco Nación está dirigida principalmente a clientes que cobran sus haberes a través de la entidad. El programa permite unificar compromisos financieros mantenidos tanto dentro del propio banco como en otras entidades, con el objetivo de simplificar pagos y reorganizar la economía personal.

Entre las principales características de la línea se destacan:

Tasa fija

Plazos de hasta 72 meses

Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%

Montos de hasta $100 millones

Desde la entidad explicaron que el esquema apunta a ofrecer una alternativa para quienes necesitan extender plazos y reducir el peso de las cuotas mensuales.

Plan para refinanciar saldos de tarjetas

El Banco Nación también lanzó una propuesta específica para clientes con atrasos de hasta 90 días en tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

La herramienta permite refinanciar saldos pendientes de hasta $10 millones con las siguientes condiciones:

Plazos de hasta 60 meses

TNA del 35%

Inicio del pago en el próximo resumen de la tarjeta

Además, el programa contempla mantener activa la tarjeta y realizar adecuaciones temporales en los límites de compra, para facilitar el uso mientras se normaliza la situación financiera.

Para quienes registran atrasos superiores a 90 días, el banco informó que existen esquemas de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetos a evaluación crediticia.

Crece la morosidad en las familias

El lanzamiento de estas herramientas coincide con un deterioro sostenido de los indicadores de pago de las familias argentinas.

De acuerdo con el último informe del BCRA, el ratio de irregularidad en los créditos destinados a hogares alcanzó el 11,5%, el nivel más alto desde 2004. La cifra representa un fuerte salto respecto de octubre de 2024, cuando el indicador se ubicaba apenas en el 2,5%.

En particular, los préstamos personales mostraron una morosidad del 14,2%, mientras que las tarjetas de crédito llegaron al 11,7%.

Economistas vinculan este escenario con distintos factores, entre ellos la caída del salario real, el aumento de los costos fijos del hogar y el incremento del desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Evaluación caso por caso

Desde el Banco Nación señalaron que cada solicitud será analizada de forma individual, teniendo en cuenta el perfil financiero del cliente y las características de las obligaciones pendientes.

“El enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos”, indicaron desde la entidad.

Los interesados pueden acercarse a cualquier sucursal del banco para recibir asesoramiento personalizado o consultar las condiciones vigentes a través de los canales oficiales de la entidad.