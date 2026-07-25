Arcoíris en Uspallata: la espectacular postal que sorprendió a todos en medio del temporal

En medio de las intensas nevadas y las bajas temperaturas que afectan Alta Montaña, vecinos y turistas pudieron disfrutar de un particular fenómeno que rápidamente quedó registrado en redes sociales.

Mientras el mal tiempo mantiene cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor, una particular postal sorprendió este sábado a vecinos y turistas que se encontraban en Uspallata.

En medio de las condiciones invernales que afectan a la zona cordillerana, un arcoíris apareció en el cielo y dejó una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El fenómeno pudo observarse con claridad desde distintos puntos de la localidad de Las Heras y fue registrado por personas que se encontraban en la zona.

Las fotografías no tardaron en compartirse y generaron sorpresa entre quienes pudieron disfrutar de la particular escena.

La aparición del arcoíris se produjo en un contexto marcado por las nevadas y las bajas temperaturas en Alta Montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado hasta nuevo aviso debido a las condiciones meteorológicas, mientras que la circulación se encuentra limitada hasta Uspallata.

El arcoíris se forma cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua suspendidas en la atmósfera. Al ingresar y salir de las gotas, la luz se refracta, se refleja y se separa en diferentes colores, dando lugar al fenómeno que puede observarse en el cielo.

Así, en medio de un escenario dominado por la nieve y el frío, Uspallata regaló una imagen diferente que llamó la atención de vecinos y visitantes.

Mirá las fotos del arcoíris que sorprendió este sábado en Uspallata: