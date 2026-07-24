Mendoza: una mujer murió tras un vuelco en la Ruta 40

La víctima viajaba como acompañante en un Volkswagen Golf que volcó sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3266. El conductor perdió el control del vehículo por causas que aún son investigadas.

Una mujer murió este viernes al mediodía como consecuencia de un vuelco ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 3266, en Ugartteche.

El siniestro se registró alrededor de las 13.15 y fue asistido por personal del Destacamento Vial Agente Cánova, junto con efectivos policiales, Bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

De acuerdo con la información oficial, un Volkswagen Golf GL circulaba de sur a norte cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y el automóvil terminó volcando.

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer que viajaba como acompañante falleció en el lugar. El conductor sufrió lesiones y fue asistido por los equipos de emergencia.

Tras el hecho, personal de Policía Vial realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente, mientras que Bomberos y efectivos de la jurisdicción trabajaron en las tareas de asistencia y aseguramiento de la zona.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjo el vuelco.