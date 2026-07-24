“Si 10.000 personas donan $1.000 podemos salvar a 240 perros”: el Refugio Ángeles de Cuatro Patas pide ayuda para no cerrar

Después de más de 13 años rescatando y cuidando animales abandonados en Mendoza, el Refugio Ángeles de Cuatro Patas atraviesa una de las crisis más difíciles de su historia. La organización acumula una deuda veterinaria superior a los 10 millones de pesos y lanzó una campaña solidaria para evitar el cierre.

Durante más de una década, el Refugio Ángeles de Cuatro Patas se convirtió en un símbolo de la protección animal en Mendoza. Allí encontraron una segunda oportunidad cientos de perros que habían sido abandonados, maltratados o que necesitaban atención médica urgente. Sin embargo, la difícil situación económica puso en jaque la continuidad del proyecto y hoy sus responsables advierten que ya no pueden sostener el funcionamiento del lugar.

La organización lanzó un desesperado pedido de ayuda a través de sus redes sociales con un objetivo concreto: reunir el dinero necesario para cancelar una deuda veterinaria que supera los 10 millones de pesos y garantizar el cuidado de los 240 perros que actualmente viven en el refugio.

Una deuda millonaria que pone en riesgo el futuro del refugio

Desde el Refugio Ángeles de Cuatro Patas explicaron que la mayor parte de los animales que albergan son perros de edad avanzada o con enfermedades crónicas, una situación que incrementa considerablemente los costos de atención.

Los gastos incluyen alimentos especiales, estudios veterinarios periódicos, medicamentos, internaciones y cirugías, además del seguimiento sanitario de los perros más jóvenes que permanecen en el predio.

A esto se suma otro problema frecuente. Según señalaron desde la organización, muchas veces reciben pedidos para asistir animales encontrados en la calle y, una vez resuelta la urgencia médica, quienes solicitaron la ayuda dejan de hacerse cargo de los gastos, que finalmente terminan siendo asumidos por el refugio.

El refugio es dirigido por Beatriz Liliana Méndez, quien desde hace más de 13 años dedica gran parte de su vida al rescate y recuperación de perros en situación de abandono.

Desde la institución destacan que el trabajo diario no solo permitió salvar cientos de vidas, sino también construir una comunidad de voluntarios comprometidos con el bienestar animal.

Sin embargo, reconocen que el escenario actual los obliga a tomar decisiones difíciles y que, si no logran revertir la situación económica, el funcionamiento del refugio quedará seriamente comprometido.

Frente a este panorama, la prioridad del refugio es encontrar hogares responsables para los 240 perros que actualmente viven allí, especialmente para los de mayor edad, que suelen tener menos posibilidades de ser adoptados.

Desde la organización explicaron que, si logran reducir la cantidad de animales alojados y cancelar la deuda veterinaria, podrán continuar funcionando,.

Cómo ayudar al Refugio Ángeles de Cuatro Patas

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de dos maneras: adoptando alguno de los perros o realizando una donación económica que servirá para cancelar la deuda en la veterinaria. Si 10.000 personas donan $1.000, el refugio no tendrá que bajar los brazos.

Para quienes estén interesados en brindar un hogar a alguno de los animales, pueden comunicarse directamente con Beatriz Liliana Méndez al 261 545-3574, donde recibirán información sobre el proceso de adopción.

En tanto, quienes prefieran realizar un aporte económico pueden transferir al alias CONGO.DIARIO.SAL, a nombre de Beatriz Liliana Méndez.

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Por más pequeña que sea, puede marcar la diferencia para que cientos de perros continúen recibiendo los cuidados que necesitan y el refugio pueda seguir cumpliendo la misión que sostiene desde hace más de una década.