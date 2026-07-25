Santo Patrono Santiago: el cronograma completo de actividades de este sábado

Mendoza celebra este sábado a su Santo Patrono Santiago con misas, una procesión y distintas propuestas. Además, habrá una nueva edición del Clásico Santo Patrono Santiago Copa Canal 9 Televida en el Hipódromo de Mendoza.

Mendoza celebra este sábado el Día del Santo Patrono Santiago con una jornada que incluirá misas, una procesión y distintas propuestas para compartir en familia.

Cronograma de actividades

La jornada comenzará por la mañana con las primeras celebraciones religiosas y se extenderá hasta la tarde.

El cronograma previsto es el siguiente:

10.00: primera misa del día.

primera misa del día. 11.30: segunda misa.

segunda misa. Desde las 12: habrá patio de comidas con la tradicional paella, números artísticos, momentos de oración y confesiones dentro del templo.

habrá patio de comidas con la tradicional paella, números artísticos, momentos de oración y confesiones dentro del templo. 15.00: misa central, presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

misa central, presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo. Después de la misa central: se realizará la procesión por la Peatonal Sarmiento junto a la imagen del Santo Patrono.

se realizará la procesión por la Peatonal Sarmiento junto a la imagen del Santo Patrono. 18.30: está previsto el regreso de la imagen al templo.

está previsto el regreso de la imagen al templo. 19.00: se celebrará la última misa del día.

La celebración religiosa convocará a vecinos y visitantes que se acerquen a participar de las actividades organizadas en torno a una de las fechas más importantes del calendario religioso de Mendoza.

Clásico Santo Patrono Santiago en el Hipódromo de Mendoza

La celebración también tendrá su tradicional encuentro en el Hipódromo de Mendoza, que este sábado abrirá sus puertas para una jornada que combinará carreras de caballos, gastronomía y propuestas para toda la familia.

El predio comenzará a recibir al público desde las 8 de la mañana, mientras que la primera carrera está programada para las 10. El cierre de la jornada será a las 17:15, con la disputa del tradicional Clásico Santo Patrono Santiago Copa Canal 9 Televida.

Durante el evento, los asistentes podrán recorrer distintos stands, food trucks y espacios vinculados con la producción local, además de disfrutar de las propuestas gastronómicas disponibles en el lugar.

La entrada tendrá un valor de $2.000. Los menores de 12 años y los jubilados ingresarán gratis.

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza

Quienes deban trasladarse en colectivo durante la jornada deberán tener en cuenta que el servicio funcionará con una frecuencia similar a la de los domingos y otros días feriados.

Desde el Gobierno provincial indicaron que habrá menos unidades en circulación a lo largo del día. Por este motivo, se recomienda consultar previamente los horarios y recorridos disponibles a través de la aplicación oficial de Mendotran para organizar los traslados y evitar demoras.

Qué pasa con el comercio

A diferencia de otros feriados, la mayoría de los comercios de Mendoza decidió mantener la atención al público durante este sábado y trabajar con un horario similar al habitual de la jornada.

Desde el Consejo Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (CECITyS) señalaron que, luego de consultar a los distintos centros comerciales, la mayor parte de los negocios confirmó su apertura.

La decisión está relacionada con la expectativa de recibir turistas y con el movimiento de personas que se espera por el fin de semana y las actividades organizadas por el Día del Santo Patrono Santiago.