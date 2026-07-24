Camioneros varados hace 10 días en alta montaña: así pasó su cumpleaños un chofer “quiero mandar un saludo a mis papás”

La acumulación de hasta cuatro metros de nieve mantiene cerrado el paso internacional Cristo Redentor y obliga a cientos de camioneros a permanecer varados en alta montaña. Mientras esperan poder cruzar a Chile, sobreviven gracias a la solidaridad entre colegas y la asistencia recibida en Mendoza.

La intensa acumulación de nieve en la Cordillera mantiene cerrado el paso internacional Cristo Redentor y deja a cientos de camioneros varados desde hace más de diez días. Entre ellos hay transportistas paraguayos que esperan poder cruzar a Chile, mientras sobreviven gracias a la ayuda mutua y a la asistencia que reciben de distintos organismos y colegas mendocinos.

Según relataron, en algunos sectores la nieve acumulada alcanza entre dos y hasta cuatro metros de altura, lo que impide cualquier posibilidad de circulación para los vehículos de carga.

Más de diez días de espera en Mendoza

Eber, un camionero oriundo de Asunción, Paraguay, contó que él y un grupo de colegas permanecen detenidos desde hace diez días en la alta montaña mendocina.

“Ya estamos bastante preocupados por este tiempo”, expresó, al explicar que todos esperaban cruzar hacia Chile hace varios días.

Mientras aguardan la reapertura del corredor internacional, los camioneros organizan la vida cotidiana colaborando entre todos.

“Uno pone el arroz, otro pone la carne y así nos vamos ayudando de a poco para poder sostener esto”, relató.

Además, destacaron la ayuda que reciben de gremios de camioneros de Mendoza, Gendarmería y otros organismos, que les acercan agua potable y alimentos.

Sin embargo, aseguraron que algunos productos típicos que trajeron desde Paraguay ya comienzan a escasear, como yerba, fideos y otros alimentos que forman parte de su alimentación diaria.

Cumpleaños entre camiones y lejos de la familia

En medio de la espera también hubo lugar para un momento especial. Dos camioneros celebraron su cumpleaños junto a sus compañeros.

Uno de ellos cumplió 23 años y contó que es la primera vez que pasa esa fecha tan importante lejos de su familia.

“La idea era llegar a Chile y después volver para pasar el cumpleaños en casa, pero se complicó por el tema de la nieve”, explicó.

Sus compañeros organizaron una pequeña celebración reuniendo dinero para comprar carne y compartir un asado cuando las condiciones lo permitieran.

A través de la transmisión, el joven aprovechó para enviar un mensaje a sus padres.

“Quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. Que sepan que estoy bien y que la estoy pasando con los compañeros”, expresó.

Noches con temperaturas de hasta ocho grados bajo cero

Los transportistas contaron que las jornadas más difíciles fueron durante las intensas nevadas registradas días atrás, cuando las temperaturas descendieron hasta los 8 grados bajo cero.

Para soportar el frío, deben dormir dentro de los camiones utilizando doble frazada, ropa de abrigo y, antes de acostarse, mantienen el motor encendido durante algunos minutos para calefaccionar la cabina.

“Te dormís con la campera, el pantalón y doble media porque el frío arrasa con todo”, describió uno de los camioneros.

La nieve seguirá complicando la alta montaña

El pronóstico no trae buenas noticias para quienes esperan cruzar hacia Chile.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por nevadas para toda la cordillera de Mendoza y los especialistas anticipan que las precipitaciones continuarán durante los próximos días.

El meteorólogo Fernando Jara explicó que distintos modelos climáticos muestran un escenario favorable para el ingreso continuo de sistemas frontales durante agosto, con nuevas nevadas y breves períodos de mejora entre cada temporal.

El especialista atribuyó este comportamiento al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, combinado con el calentamiento global, lo que genera precipitaciones más frecuentes e intensas sobre la Cordillera de los Andes.

El Paso Cristo Redentor podría seguir cerrado

Debido a la gran cantidad de nieve acumulada, los especialistas advierten que, aun cuando se registren jornadas de buen tiempo, será difícil normalizar rápidamente la circulación.

Fernando Jara señaló que la importante acumulación nívea podría mantener afectado el funcionamiento del paso internacional Cristo Redentor, al menos hasta la primera semana de agosto, ya que cada nuevo temporal vuelve a complicar las tareas de despeje y seguridad sobre la ruta internacional.