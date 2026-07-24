Santo Patrono Santiago: cómo funcionarán los colectivos y abrirá el comercio este sábado en Mendoza

Este sábado 25 de julio la provincia celebrará el feriado por el Santo Patrono Santiago, una de las fechas más tradicionales del calendario mendocino. Aunque será un descanso provincial inamovible, gran parte del comercio abrirá sus puertas y el transporte público funcionará con frecuencias especiales.

Los mendocinos volverán a celebrar este sábado una de las festividades más representativas de la provincia. El Día de Santo Patrono Santiago, que se conmemora cada 25 de julio, tendrá nuevamente actividades religiosas, culturales y deportivas en distintos puntos de Mendoza, mientras que algunos servicios modificarán su funcionamiento debido al feriado provincial.

Cómo funcionarán los colectivos durante el sábado 25 de julio en Mendoza

Quienes necesiten trasladarse en colectivo deberán tener en cuenta que el servicio operará con una frecuencia similar a la de los domingos y otros feriados.

Desde el Gobierno provincial informaron que el sistema de transporte público reducirá la cantidad de unidades en circulación durante toda la jornada, por lo que se recomienda consultar previamente los horarios a través de la aplicación oficial de Mendotran para evitar demoras.

La mayoría de los comercios abrirá normalmente

A diferencia de lo que ocurre con otros feriados, gran parte del comercio mendocino decidió mantener la atención al público. Desde el Consejo Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (CECITyS) señalaron que, tras consultar a los distintos centros comerciales, la mayoría de los negocios optó por abrir con el horario habitual de un sábado.

La decisión responde, principalmente, a la expectativa de recibir turistas y aprovechar el movimiento de personas que generan tanto el fin de semana como las actividades organizadas por el Santo Patrono Santiago.

Muchos comerciantes reconocen que la situación económica obliga a no perder oportunidades de venta y consideran que una jornada con mayor circulación de visitantes puede representar un alivio para la actividad.

Una jornada con actividades religiosas, culturales y deportivas

La celebración del Santo Patrono Santiago tendrá una intensa agenda durante todo el sábado.

Uno de los principales puntos de encuentro será la iglesia ubicada sobre la Peatonal Sarmiento, donde desde las primeras horas del día habrá misas, espectáculos culturales, danzas tradicionales y patios gastronómicos. La celebración central será a las 15, presidida por el arzobispo de Mendoza, mientras que la última misa está prevista para las 19.

A estas actividades se sumará el tradicional Gran Premio Santo Patrono Santiago en el Hipódromo de Godoy Cruz, un evento que cada año reúne a cientos de personas.

La leyenda que une al Santo Patrono con los terremotos en Mendoza

Más allá del aspecto religioso, el Santo Patrono Santiago ocupa un lugar muy especial dentro de la identidad mendocina por una antigua tradición popular.

Durante generaciones, los habitantes de la provincia transmitieron la creencia de que Santiago Apóstol protege a Mendoza de los grandes terremotos. Incluso existe una leyenda que sostiene que, si no se realiza la tradicional procesión o “no pasa el caballo” del santo durante su festividad, la provincia podría sufrir un fuerte sismo.

Aunque no existe ningún fundamento científico que respalde esta creencia, forma parte del patrimonio cultural mendocino y continúa vigente entre muchas familias que cada año participan de las celebraciones religiosas.