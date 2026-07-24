Hackearon la web del Senado y apareció una imagen del Chiqui Tapia con un extraño mensaje para Argentina: qué decía

El sitio oficial de la Legislatura de Mendoza fue víctima de un ciberataque este viernes al mediodía. Los hackers reemplazaron la portada por una foto de Claudio “Chiqui” Tapia junto a un mensaje que acusaba a la Argentina de racismo. El episodio ocurrió apenas dos días después de la presentación del proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el Gobierno provincial.

La página oficial del Senado de Mendoza sufrió este viernes un hackeo que sorprendió a quienes intentaron ingresar al sitio institucional. Durante varias horas, la portada fue reemplazada por un mensaje firmado por un supuesto grupo de hackers junto a una fotografía del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El ataque se produjo en un momento particular: apenas dos días después de que el Ejecutivo provincial presentara el proyecto de Ley de Ciberseguridad, una iniciativa que busca fortalecer la protección informática de los organismos estatales frente a este tipo de amenazas.

Qué mensaje apareció en la web del Senado de Mendoza

Al ingresar al sitio oficial, los usuarios encontraron la leyenda “Senado de Mendoza – Hackeado”, acompañada por una imagen de Chiqui Tapia y un texto con fuertes críticas hacia la Argentina.

El mensaje afirmaba: “En Argentina no hay nada justo, ustedes no son justicia“. Luego agregaba: “Mientras el país esté plagado de racistas, corruptos y miembros de milicias, nunca será justo ni correcto. Ahora somos nosotros quienes los juzgamos“.

El contenido hacía referencia a las acusaciones de racismo que circularon en redes sociales durante el Mundial 2026, aunque no mencionaba de forma directa ningún hecho puntual ocurrido en Mendoza.

Quién se atribuyó el hackeo al Senado de Mendoza

En la publicación aparecía la firma de un grupo identificado como “B133DR00T”, mientras que en distintas plataformas digitales comenzó a circular un perfil, desde donde también se adjudicó el ataque.

Además del mensaje publicado en la página, los responsables difundieron advertencias en redes sociales e incluso insinuaron que podrían divulgar información perteneciente al Senado provincial.

Tras detectarse el hackeo, el sitio oficial del Senado de Mendoza dejó de mostrar el contenido adulterado y posteriormente quedó temporalmente fuera de servicio mientras se realizaban tareas técnicas para recuperar su funcionamiento.

Hasta el momento, las autoridades provinciales no informaron el origen del ataque, el nivel de afectación que sufrió la infraestructura tecnológica ni si existió filtración de información.

El ataque ocurrió tras la presentación de la Ley de Ciberseguridad

El episodio generó especial repercusión porque ocurrió apenas dos días después de la presentación del proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo.

La iniciativa fue expuesta ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y propone establecer un marco legal para reforzar la seguridad informática de los organismos públicos.