Mendoza: qué rutas están cortadas y dónde es obligatorio usar cadenas

Vialidad Provincial actualizó el estado de las rutas de Mendoza y advirtió sobre sectores afectados por nieve, hielo y desprendimientos de rocas, donde es necesario circular con precaución y es obligatorio el uso de cadenas

Las condiciones meteorológicas mantienen algunos caminos de montaña con restricciones y precauciones, es por eso que Vialidad Provincial informó el estado actualizado de las principales rutas y recomendó circular con extrema atención en los sectores afectados por nieve, hielo y desprendimientos.

De acuerdo con el informe de rutas provinciales de este sábado 25 de julio, la RP 89 hacia Vallecitos se encuentra transitable para todo tipo de vehículos, aunque con mucha precaución. Debido a la presencia de nieve y hielo, es obligatorio portar cadenas hasta el Refugio San Bernardo. Desde ese punto, el tránsito está habilitado únicamente para vehículos 4×4 y también es obligatorio el uso de cadenas.

En tanto, la RP 52 presenta diferentes condiciones según el tramo. Desde el Gran Mendoza se puede circular hasta el segundo mirador, pasando el hotel Villavicencio, mientras que desde Uspallata hacia Agua de la Zorra el camino está habilitado con portación obligatoria de cadenas. El tramo comprendido entre el segundo mirador y Agua de la Zorra permanece intransitable debido a las condiciones peligrosas generadas por la nieve y el hielo.

Por su parte, la RP 13, en el tramo que une Uspallata con el Cerro 7 Colores, está transitable, aunque se debe circular con precaución y llevar cadenas.

En el sur provincial, la RP 222 hacia Las Leñas se encuentra transitable con precaución. Vialidad Provincial advirtió sobre desprendimientos de rocas en la Cuesta del Infiernillo, mientras que una máquina de la Dirección Provincial de Vialidad trabaja en el sector.