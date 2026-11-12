Lo que hiciste en el pasado vuelve a tocar tu puerta: los astros te traen una advertencia

Una decisión, una mentira o una actitud que creías olvidada puede regresar para pedir explicaciones. Este jueves, algunos signos tendrán que enfrentarse a situaciones que dejaron sin resolver y descubrirán que el pasado todavía tiene algo que decirles.

La Luna transita por Sagitario durante la primera parte del día y luego ingresa en Capricornio por la tarde. En fase creciente, después de la Luna nueva en Escorpio del pasado 9 de noviembre, este movimiento invita a revisar decisiones y hacerse cargo de aquello que quedó pendiente.

El Sol permanece en Escorpio y Mercurio continúa retrógrado en este signo, una combinación que, desde la astrología, se relaciona con el regreso de conversaciones inconclusas, secretos y situaciones que parecían olvidadas. Venus también está retrógrado en Libra, poniendo el foco en los vínculos, las relaciones y las consecuencias de decisiones sentimentales anteriores.

La energía de este jueves invita a mirar hacia atrás, pero no para repetir los mismos errores. Para algunos signos, puede ser el momento de enfrentar las consecuencias de sus propias acciones y descubrir que hay cuentas que todavía no están saldadas.

Horóscopo de hoy

Escorpio

Hay algo que hiciste o dijiste en el pasado que puede regresar para complicarte el día.

Una persona que creías fuera de tu vida podría reaparecer con un reclamo que no esperabas. No intentes esquivar la conversación: esta vez vas a tener que hacerte cargo de tus palabras.

En el trabajo, revisá una decisión antes de comprometerte nuevamente.

Sagitario

Una situación que dabas por cerrada puede volver a tu vida a través de alguien que no olvidó lo que pasó.

Quizás pensaste que el tiempo había solucionado las cosas, pero todavía hay explicaciones pendientes.

No prometas algo que no estás dispuesto a cumplir.

En el amor, una actitud del pasado puede tener consecuencias en el presente.

Capricornio

Una decisión económica que tomaste hace tiempo puede mostrar sus consecuencias. También podrías recibir un reclamo de alguien que siente que no cumpliste con tu palabra.

No busques excusas: si cometiste un error, reconocerlo puede evitar un problema mayor.

En lo sentimental, necesitás dejar de repetir una historia que ya sabés cómo termina.

Acuario

Alguien podría devolverte una actitud que tuviste y que en su momento no le diste importancia.

Una discusión, una traición o una promesa incumplida pueden volver a escena. Esta vez vas a entender cómo se sintió la otra persona.

En el trabajo, evitá tomar decisiones por impulso y prestá atención a los acuerdos.

Piscis

Una persona a la que lastimaste podría reaparecer y obligarte a recordar una situación que preferías olvidar. No necesariamente llegará para reconciliarse: quizás solamente quiera una explicación.

Escuchá antes de responder.

En el dinero, una decisión anterior puede demandarte un gasto que no tenías previsto.

Aries

No todo lo que hiciste quedó en el olvido.

Una actitud que tuviste con alguien de tu entorno puede regresar en forma de reclamo o distanciamiento. Te va a costar aceptar que algunas de tus decisiones tuvieron consecuencias, pero necesitás mirar la situación de frente.

En el amor, cuidado con volver a cometer el mismo error.

Tauro

Una historia sentimental que parecía terminada puede volver a tocar tu puerta.

Alguien podría buscarte para hablar de lo que ocurrió o recordarte una promesa que quedó sin cumplir. Antes de abrir nuevamente esa puerta, preguntate si realmente cambió algo.

En lo económico, evitá comprometer dinero por presión de otras personas.

Géminis

Una mentira o una verdad que decidiste callar puede salir a la luz cuando menos lo esperás.

Alguien podría descubrir algo que intentaste mantener oculto y vas a tener que dar explicaciones.

No subestimes la memoria de quienes te rodean.

En el trabajo, una conversación pendiente puede cambiar el rumbo de un proyecto.

Cáncer

Una situación familiar que quedó sin resolver puede reaparecer y despertar viejos reproches.

Alguien podría recordarte una actitud que tuvo consecuencias en el pasado. No te pongas a la defensiva antes de escuchar.

En el amor, una persona puede pedirte una definición que venís postergando hace tiempo.

Leo

Una oportunidad que dejaste pasar o una decisión que tomaste sin pensar demasiado puede regresar con consecuencias inesperadas. Vas a tener que revisar qué hiciste y qué podrías haber evitado.

En el trabajo, alguien puede cuestionar una promesa que todavía no cumpliste. No alcanza con las palabras: esta vez necesitás demostrarlo con hechos.

Virgo

Un asunto relacionado con dinero, una deuda o un acuerdo anterior puede volver a generar problemas.

Si pensabas que esa historia estaba terminada, preparate para revisar los detalles.

Alguien podría reclamarte algo que considera pendiente.

En el amor, una conversación del pasado puede hacerte entender por qué una relación no terminó de la mejor manera.

Libra

Venus retrógrado en tu signo pone los vínculos bajo la lupa.

Una persona a la que lastimaste podría regresar para decirte todo lo que se guardó durante meses.

También podrías ser vos quien necesite pedir disculpas. No intentes justificar cada decisión: hay situaciones en las que reconocer el error es el primer paso para cerrar una historia.