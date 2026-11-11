Mendoza: un hombre se atrincheró con su hijo e hirió con un cuchillo a la abuela del pequeño

El hecho ocurrió en las inmediaciones de un establecimiento educativo de Los Barriales, Junín. El hombre estaba junto a su hijo de 5 años debajo de un tráiler y habría tenido un arma blanca. La abuela del menor y el niño sufrieron lesiones leves.

Un incidente familiar ocurrido en el distrito de Los Barriales, en Junín, terminó con un hombre aprehendido por la Policía y dos personas con lesiones leves: su hijo de 5 años y la abuela del pequeño.

El episodio se registró en las inmediaciones de un establecimiento educativo, donde efectivos policiales debieron intervenir tras recibir información sobre una situación protagonizada por un hombre que se encontraba debajo de un tráiler junto al niño.

Según la reseña policial, el sujeto habría tenido un arma blanca en su poder. En ese contexto, la abuela del menor se acercó al lugar y se produjo un altercado que terminó con lesiones para ambos.

Tanto el niño como su abuela sufrieron heridas leves, que no revistieron gravedad.

Ante la situación, los efectivos lograron reducir al hombre y concretaron su aprehensión. Posteriormente, fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente familiar.