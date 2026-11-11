Ingreso al Poder Judicial de Mendoza: el listado completo de aprobados que pasarán al tercer examen

Un total de 8.683 postulantes superó las dos primeras evaluaciones virtuales del concurso de ingreso a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La próxima instancia será presencial y evaluará la comprensión lectora. Dónde consultar los resultados y cuáles son los siguientes pasos para cubrir 340 cargos.

El concurso de ingreso al Poder Judicial de Mendoza avanza hacia una nueva etapa. De las 11.392 personas habilitadas para rendir la segunda evaluación virtual, 8.683 aprobaron las dos pruebas obligatorias y eliminatorias y continúan en carrera para acceder a uno de los 340 cargos que la Suprema Corte de Justicia busca cubrir durante los próximos dos años. En las próximas instancias se deberá rendir de manera presencial comprensión lectora y 5 módulos de conocimientos específicos.

Quiénes aprobaron la segunda instancia de ingreso al Poder Judicial

La segunda evaluación se realizó el pasado 6 de noviembre y contó con la participación de 9.175 aspirantes. De ese total, 8.683 superaron la instancia, mientras que 492 no alcanzaron el resultado necesario para continuar en el proceso.

Quienes aprobaron ambas pruebas virtuales quedaron habilitados para avanzar a la tercera instancia, que será presencial y estará centrada en la comprensión lectora.

Los resultados pueden consultarse en la página oficial del concurso de ingreso acá: Listado de aprobados del segundo examen

Cómo fue la segunda evaluación virtual del concurso del Poder Judicial

La segunda prueba virtual se tomó el 6 de noviembre. Estaban habilitadas para rendir 11.392 personas, es decir, quienes habían aprobado la primera evaluación. Finalmente, se registraron 9.175 participantes. De ellos, 8.683 completaron correctamente la instancia y cumplieron con los requisitos establecidos por la resolución de Recursos Humanos.

La resolución también precisó los criterios utilizados para determinar quiénes no aprobaron. Entre ellos, se consideró desaprobados a los aspirantes que respondieron correctamente menos de 15 preguntas. Además, se aclaró que no fueron considerados los formularios completados con correos electrónicos que no habían sido declarados por los postulantes al momento de la inscripción.

Cómo siguen los exámenes para ingresar a la Suprema Corte de Mendoza

La próxima instancia será una evaluación presencial de comprensión lectora. Los aspirantes deberán leer un texto y responder preguntas mediante un examen de opción múltiple. Por el momento, la fecha y el horario de esta prueba todavía no fueron definidos. La Suprema Corte informó que esos datos se comunicarán a través de sus canales oficiales.

Quienes aprueben deberán presentarse a una nueva evaluación presencial, también de opción múltiple, sobre conocimientos generales.

Posteriormente, los postulantes deberán superar un examen psicofísico, que incluye dos instancias:

Una evaluación psicolaboral.

Un examen médico-clínico, con análisis de laboratorio, electrocardiograma, audiometría, radiografías y controles oftalmológicos.

Una vez finalizadas todas las etapas, se confeccionarán los listados definitivos de orden de mérito. Los aspirantes que resulten aptos podrán ser propuestos para cubrir las vacantes disponibles.

Qué hay que estudiar para el concurso del Poder judicial 2026

El material está organizado en cinco módulos temáticos que abarcan la organización del Estado, la estructura de la Justicia provincial, los derechos humanos y la atención al público.

Los principales ejes de estudio son:

Organización del Estado: funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionamiento de la Suprema Corte y estatuto del empleado público.

funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionamiento de la Suprema Corte y estatuto del empleado público. Estructura judicial de Mendoza: organización de la Justicia provincial y sus distintos fueros, como Civil, Comercial, Familia, Laboral, Penal y Penal Juvenil.

organización de la Justicia provincial y sus distintos fueros, como Civil, Comercial, Familia, Laboral, Penal y Penal Juvenil. Derechos humanos: principios de protección de derechos y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

principios de protección de derechos y atención a personas en situación de vulnerabilidad. Violencia de género: modalidades de violencia contra las mujeres, prevención de la revictimización y pautas de intervención.

modalidades de violencia contra las mujeres, prevención de la revictimización y pautas de intervención. Atención al público en el servicio de Justicia: resolución de conflictos, lenguaje claro y accesibilidad en las dependencias judiciales.

Dónde descargar el material de estudio para rendir en el Poder Judicial de Mendoza

La bibliografía se encuentra disponible en formato PDF en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La descarga es gratuita y está destinada a preparar el examen presencial de conocimientos específicos.

El material oficial se puede consultar en este enlace: Descargar el material de estudio del concurso de ingreso 2026

Cuántos cargos busca cubrir el Poder Judicial de Mendoza

El concurso de ingreso contempla la cobertura de 340 cargos durante los próximos dos años, distribuidos entre las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza.

La distribución prevista es la siguiente:

Primera Circunscripción Judicial: 200 cargos. Comprende Ciudad, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz.

Comprende Ciudad, Lavalle, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz. Segunda Circunscripción Judicial: 90 cargos. Se distribuyen entre San Rafael (50), General Alvear (20) y Malargüe (20).

Se distribuyen entre San Rafael (50), General Alvear (20) y Malargüe (20). Tercera Circunscripción Judicial: 30 cargos. Incluye San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia.

Incluye San Martín, Santa Rosa, La Paz, Junín y Rivadavia. Cuarta Circunscripción Judicial: 20 cargos. Comprende Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Los resultados de las evaluaciones, las fechas de los próximos exámenes y las novedades del proceso de selección se publicarán en el portal oficial del concurso de ingreso de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.