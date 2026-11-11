Vuelve la Scaloneta: la Selección Argentina enfrentará a Uruguay en un amistoso imperdible por la pantalla de El 9 Televida

La pelota vuelve a rodar y la pasión de la Albiceleste se vive en casa. Este viernes 13 de noviembre, desde las 19:30 hs, la Selección Argentina se medirá ante Uruguay en una nueva edición del clásico del Río de la Plata. El encuentro amistoso, correspondiente a la ventana FIFA de noviembre, se disputará en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) a partir de las 20:00 hs. Con una lista marcada por el recambio generacional y sin la presencia de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar el año a puro fútbol. Vivilo en VIVO y en DIRECTO por la pantalla de El 9 Televida.

El año futbolístico de la Selección Argentina entra en su recta final y la emoción se apodera de los mendocinos. Este viernes, el combinado nacional volverá a presentarse ante su gente en un duelo de máxima exigencia frente a Uruguay, en el marco de los amistosos internacionales estipulados por la FIFA. La transmisión oficial comenzará a las 19:30 hs, mientras que el pitazo inicial en La Bombonera sonará a las 20:00 horas.

Renovación, juventud y el liderazgo en cancha

Para esta doble fecha de noviembre, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni apostó fuertemente por consolidar el recambio generacional en el plantel. Sin la presencia del capitán Lionel Messi en la convocatoria, el liderazgo ofensivo recaerá sobre los hombros de Julián Álvarez, respaldado en la zona medular por la dinámica y el despliegue de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Además, el amistoso representará una vidriera inmejorable para que jóvenes figuras que brillan en el exterior comiencen a ganar protagonismo y minutos de vuelo internacional en un escenario de máxima presión, tales los casos de Matías Soulé, Nico Paz y Leonardo Balerdi.

El cierre de año: de Buenos Aires a Córdoba

El clásico rioplatense será apenas el primero de los dos compromisos programados por la Albiceleste para despedir el 2026. La gira internacional concluirá el próximo martes 17 de noviembre, cuando el seleccionado visite el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para medirse ante Costa Rica (partido que también podrás disfrutar en vivo a través de nuestra pantalla, con horario a confirmar).

Prepará la camiseta y palpitá la previa del clásico este viernes desde las 19:30 hs, con todo el color, la pasión y la transmisión exclusiva de El 9 Televida.