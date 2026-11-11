Fue a buscar a su novia con flores y mariachis en Mendoza, pero la sorpresa terminó de la peor manera

El joven llegó vestido de traje, con un ramo de flores y varios regalos para intentar reconciliarse con su pareja. Sin embargo, la respuesta que esperaba nunca llegó y la escena se volvió viral en las redes sociales.

Una serenata bajo la lluvia, flores, un anillo y un osito de peluche. Todo parecía preparado para una reconciliación de película, pero la historia tuvo un desenlace inesperado. Un joven mendocino contrató a un grupo de mariachis para sorprender a su novia en el día de su cumpleaños, aunque ella nunca salió a recibirlo.

El episodio fue compartido por Mariachi Veracruz de Mendoza, que publicó en sus redes sociales los videos del momento. En pocas horas, las imágenes comenzaron a circular y despertaron todo tipo de comentarios entre los usuarios.

La sorpresa romántica que terminó con una serenata bajo la lluvia

Según contaron los integrantes del grupo, el joven había discutido con su pareja y decidió aprovechar el cumpleaños de ella para intentar acercarse nuevamente.

Para la ocasión, se vistió de traje, compró flores y preparó varios regalos. También contrató a los mariachis para que lo acompañaran hasta la puerta de la casa de su novia.

Pero había un detalle que no estaba en los planes: llovía en Mendoza. A pesar del mal tiempo, el joven y los músicos llegaron hasta la vivienda y comenzaron a interpretar las canciones mientras él esperaba una respuesta.

En uno de los videos se escucha al muchacho pedirle que saliera para hablar. Sin embargo, la puerta nunca se abrió.

“Se quedó con las flores, el anillo y el osito. Cantamos bajo la lluvia y la puerta nunca se abrió”, escribieron desde Mariachi Veracruz al compartir las imágenes.

La publicación no tardó en generar repercusión. Entre los comentarios, muchos usuarios intentaron imaginar qué había pasado para que la joven no quisiera salir a recibir la sorpresa. “Qué habrá hecho”, “No es ahí, hermano” y otros mensajes de apoyo al muchacho aparecieron entre las reacciones.

También hubo quienes pidieron que los músicos contaran cómo terminó la historia y si finalmente hubo una reconciliación.

Por ahora, no se conoció qué pasó después de aquella serenata ni si la pareja volvió a hablar. Lo cierto es que el joven terminó la noche con los regalos en sus manos.