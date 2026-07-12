Los mejores memes que dejó la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial 2026

La victoria por 3-1 sobre Suiza y el pase a las semifinales del Mundial 2026 desataron una catarata de memes en las redes sociales. Desde referencias a Los Simpson y Diego Maradona hasta las jugadas más sufridas del partido, los hinchas celebraron la clasificación con mucho humor.

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo desató el festejo de los jugadores y los hinchas.

Como ocurre después de cada partido de la Albiceleste, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones que rápidamente se volvieron virales.

El equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Suiza y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo. Tras el pitazo final, miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes, videos y publicaciones cargadas de humor para celebrar el triunfo.

Hubo memes inspirados en los momentos más importantes del partido, las jugadas que hicieron sufrir a los hinchas y el desahogo que llegó con la clasificación. Tampoco faltaron las clásicas referencias a Los Simpson, las comparaciones con Diego Maradona y los mensajes dedicados a los rivales que tendrá Argentina en la recta final del Mundial.

Como ya es una costumbre cada vez que juega la Selección, las redes sociales se inundaron de publicaciones que combinaron humor, emoción y orgullo por un nuevo paso del conjunto argentino en la Copa del Mundo.

Los mejores memes que dejó Argentina vs. Suiza