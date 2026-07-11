“Jugamos al fútbol para eso”: Scaloni se emocionó por el nene que alentó a la Selección en un acto del 9 de Julio

El entrenador de la Selección argentina se conmovió con el video de un alumno que rompió el protocolo durante un acto escolar y aseguró que ese tipo de gestos representan el verdadero legado del equipo campeón del mundo.

El emotivo video de un niño que se volvió viral tras un acto por el 9 de Julio llegó hasta Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección argentina fue consultado sobre la escena durante una conferencia de prensa y dejó una reflexión.

La secuencia tiene como protagonista a Nacho, un alumno del Colegio del Libertador, ubicado en el barrio porteño de Flores. Al finalizar su discurso durante el acto patrio, el chico sorprendió a todos al dejar de lado el protocolo y gritar con entusiasmo: “¡Vamos Argentina! ¡Aguante la Selección! ¡Aguante Messi! ¡Vamos por la cuarta!“. Su espontaneidad desató una ovación entre los presentes y el video fue compartido en redes sociales por un familiar.

Al referirse a esas imágenes, Scaloni destacó el impacto que genera la Selección en los más chicos y explicó que ese tipo de momentos son los que realmente le dan sentido al deporte.

“Si jugamos al fútbol es para ver esas cosas, no se juega simplemente para ganar. Que un chico de esa edad salga del protocolo y diga eso de corazón es increíble. Si a eso se le llama legado, eso es lo que queremos“, expresó el director técnico.

Además, remarcó que su deseo es que las nuevas generaciones se sientan identificadas con los futbolistas de la Albiceleste y crean que algún día también pueden vestir esa camiseta.

“Queremos que esos chicos piensen que el día de mañana pueden estar acá y se brinden como estos jugadores. Una selección como la nuestra es pasión, demostrar que jugás como cuando tenías siete u ocho años en el campito“, afirmó.

Por último, Scaloni aseguró que el mayor reconocimiento para este ciclo de la Selección no pasa únicamente por los títulos obtenidos, sino por la inspiración que deja en los más jóvenes.

“Me gustaría que se recuerde a este seleccionado como un equipo que nunca se conformó“, concluyó el entrenador campeón del mundo.