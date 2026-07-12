El mensaje de Messi tras la clasificación de Argentina a semifinales: “Este equipo nunca deja de creer”

Luego del triunfo por 3 a 1 ante Suiza que le permitió a la Selección argentina meterse entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026, Lionel Messi celebró la clasificación con un mensaje que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Luego de la victoria de la Selección argentina por 3 a 1 frente a Suiza y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir su alegría y dejar un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

El capitán de la Albiceleste publicó varias imágenes de los festejos del plantel en el campo de juego y destacó la actitud del equipo en un partido que se definió tras un gran esfuerzo.

“Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. ¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo! Vamos carajo!“, escribió el rosarino en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación tuvo una enorme repercusión en pocos minutos. Superó los dos millones de “Me gusta” y recibió miles de comentarios de fanáticos de distintas partes del mundo, que celebraron el triunfo y respaldaron al equipo de Lionel Scaloni.

El mensaje de Messi fue su primera aparición pública después del encuentro, ya que el capitán no realizó declaraciones al finalizar el partido. De esta manera, eligió las redes sociales para expresar sus sensaciones tras una nueva clasificación de Argentina entre los cuatro mejores seleccionados del campeonato.

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Ahora, la Selección argentina ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar el miércoles, cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.