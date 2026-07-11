Planazos gratis en Mendoza: circo, teatro, títeres y magia para disfrutar este fin de semana

Para este fin de semana llegan espectáculos gratuitos en distintos puntos de Guaymallén. La agenda incluye funciones de circo, teatro, magia, payasos, títeres y actividades recreativas para chicos y grandes.
Las vacaciones de invierno continúan con planazos gratis para quienes buscan actividades en Mendoza.
En Guaymallén, el ciclo “Invierno Re Copado” ofrece una amplia programación de espectáculos y juegos para toda la familia, con funciones en diferentes espacios del departamento.
La iniciativa reúne a artistas y elencos mendocinos con presentaciones de circo, teatro, magia, malabares, payasos y títeres. Además, cada jornada incluye juegos y actividades deportivas coordinadas por profesores de la Dirección de Educación y Deportes del municipio.
Las funciones se realizan en plazas, espacios verdes, el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y las Salas de Arte Libertad, con entrada libre y gratuita.
Cronograma de este fin de semana
Sábado 11 de julio
Plaza Melchora Lemos (Jesús Nazareno)
- 14 horas: Apertura y juegos deportivos.
- 15.30 horas: Mimomento mágico.
- 16.10 horas: Juegos recreativos.
- 17 horas: Evolushow.
Rotonda de Salcedo (Los Corralitos)
- 14 horas: Apertura y juegos.
- 15.30 horas: Burbujas a la carta.
- 16.10 horas: Actividades deportivas.
- 17 horas: Café Electrik – Circo.
Centro Cultural Pascual Lauriente (Rodeo de la Cruz)
- 16 horas: Una fiesta para armar.
- 17 horas: Clásicos del circo.
Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Villa Nueva)
- 15.30 horas: Clásicos del Rock Argentino.
- 16.30 horas: Mimomento mágico.
Domingo 12 de julio
Plaza Melchora Lemos
- 14 horas: Juegos y actividades.
- 15.30 horas: Brilla brujo zip, zap, zoom.
- 17 horas: ¡Que vuelva el circo!.
Rotonda de Salcedo
- 14 horas: Juegos.
- 15.30 horas: Re re re.
- 17 horas: Una aventura intergaláctica.
Centro Cultural Pascual Lauriente
- 16 horas: Café Electrik.
- 17 horas: Las locuras de Ludiem.