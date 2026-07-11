Planazos gratis en Mendoza: circo, teatro, títeres y magia para disfrutar este fin de semana

Planazos gratis en Mendoza: circo, teatro, títeres y magia para disfrutar este fin de semana

Mendoza

Para este fin de semana llegan espectáculos gratuitos en distintos puntos de Guaymallén. La agenda incluye funciones de circo, teatro, magia, payasos, títeres y actividades recreativas para chicos y grandes.

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Veronica Ojeda

Las vacaciones de invierno continúan con planazos gratis para quienes buscan actividades en Mendoza.

En Guaymallén, el ciclo “Invierno Re Copado” ofrece una amplia programación de espectáculos y juegos para toda la familia, con funciones en diferentes espacios del departamento.

La iniciativa reúne a artistas y elencos mendocinos con presentaciones de circo, teatro, magia, malabares, payasos y títeres. Además, cada jornada incluye juegos y actividades deportivas coordinadas por profesores de la Dirección de Educación y Deportes del municipio.

Las funciones se realizan en plazas, espacios verdes, el Centro Cultural Pascual Lauriente, la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y las Salas de Arte Libertad, con entrada libre y gratuita.

Cronograma de este fin de semana

Sábado 11 de julio

Plaza Melchora Lemos (Jesús Nazareno)

  • 14 horas: Apertura y juegos deportivos.
  • 15.30 horas: Mimomento mágico.
  • 16.10 horas: Juegos recreativos.
  • 17 horas: Evolushow.

Rotonda de Salcedo (Los Corralitos)

  • 14 horas: Apertura y juegos.
  • 15.30 horas: Burbujas a la carta.
  • 16.10 horas: Actividades deportivas.
  • 17 horas: Café Electrik – Circo.

Centro Cultural Pascual Lauriente (Rodeo de la Cruz)

  • 16 horas: Una fiesta para armar.
  • 17 horas: Clásicos del circo.

Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Villa Nueva)

  • 15.30 horas: Clásicos del Rock Argentino.
  • 16.30 horas: Mimomento mágico.

Domingo 12 de julio

Plaza Melchora Lemos

  • 14 horas: Juegos y actividades.
  • 15.30 horas: Brilla brujo zip, zap, zoom.
  • 17 horas: ¡Que vuelva el circo!.

Rotonda de Salcedo

  • 14 horas: Juegos.
  • 15.30 horas: Re re re.
  • 17 horas: Una aventura intergaláctica.

Centro Cultural Pascual Lauriente

  • 16 horas: Café Electrik.
  • 17 horas: Las locuras de Ludiem.
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