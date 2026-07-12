Godoy Cruz: una niña de 5 años sufrió graves quemaduras y quedó internada en terapia intensiva

La menor permanece internada en terapia intensiva del Hospital Notti con quemaduras en el 30% del cuerpo. El hecho ocurrió este sábado por la tarde.

Una niña de 5 años permanece internada con pronóstico reservado luego de sufrir graves quemaduras en un accidente ocurrido este sábado, cerca de las 18.50 horas, en una vivienda del barrio Sol y Sierra, en Godoy Cruz.

Según la información policial, la menor estaba dibujando cerca de una pantalla a gas cuando, por motivos que aún son materia de investigación, su cabello se incendió. Como consecuencia, sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Tras el accidente, fue trasladada de urgencia al Hospital Humberto Notti. Allí, los profesionales constataron que presentaba quemaduras en el 30% de la superficie corporal y determinaron que no tenía lesiones en las vías respiratorias.

Debido a la gravedad de las heridas, la niña quedó internada en la unidad de terapia intensiva, donde continúa con pronóstico reservado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia.