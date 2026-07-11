Guaymallén: una camioneta volcó tras chocar con una moto y tres personas resultaron heridas

El accidente ocurrió en la intersección de Mitre y Santa María de Oro. Los dos ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado por la tarde en Guaymallén, donde una camioneta volcó tras chocar con una motocicleta. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a diferentes hospitales.

El siniestro ocurrió cerca de las 13.50 horas en la esquina de calles Mitre y Santa María de Oro.

De acuerdo con la información policial, una Citroën Berlingo que circulaba por Santa María de Oro, de oeste a este, fue impactada por una motocicleta Honda Twister 250 en la intersección con Mitre.

La violencia del choque provocó que la camioneta volcara y quedara apoyada sobre uno de sus laterales en el sector norte de la calzada.

En la moto viajaban dos jóvenes de 23 años. El conductor sufrió politraumatismos graves y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que luego lo trasladó al Hospital Italiano. Su acompañante también presentó politraumatismos graves y fue derivado a la Clínica Santa María.

En tanto, la conductora de la Berlingo, una mujer de 60 años, sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital del Carmen para recibir atención médica.