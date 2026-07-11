Un camión intentó pasar sobre la doble línea amarilla y chocó en la Ruta 7: hay tránsito reducido

El accidente ocurrió este sábado al mediodía en la zona de Ranchillos, antes de Uspallata. A pesar de la violencia del impacto entre ambos transportes de carga, no se registraron heridos.

Un importante accidente entre dos camiones se registró este sábado al mediodía sobre la Ruta Nacional 7, en alta montaña, a pocos kilómetros de Uspallata.

El hecho ocurrió en la zona de Ranchillos y obligó a reducir la circulación mientras trabajan los equipos de emergencia.

De acuerdo con la información policial, el siniestro se produjo cuando un camión con origen en Mendoza, que circulaba desde Chile hacia la provincia, intentó sobrepasar a otro vehículo invadiendo el carril contrario, pese a la doble línea amarilla.

En ese momento se encontró de frente con un camión de bandera paraguaya que viajaba en sentido Mendoza – Chile. Para evitar una colisión frontal, el conductor mendocino realizó una maniobra hacia la banquina del carril opuesto, pero ambos rodados terminaron impactando con sus laterales derechos.

Tras el choque, al lugar acudieron efectivos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y servicios de emergencia. A pesar de los importantes daños materiales que sufrieron los vehículos, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.

Como consecuencia del accidente, el tránsito permanece reducido a media calzada en dirección Mendoza – Chile. La circulación se realiza mediante un bypass, por lo que se recomienda conducir con extrema precaución hasta que finalicen las tareas de asistencia y despeje de la calzada.