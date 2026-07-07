De “La Infartoneta” a la locura total: los mejores memes de la agónica clasificación de Argentina ante Egipto en el Mundial

La Scaloneta metió una remontada histórica para sellar el 3-2 definitivo en cuartos de final del Mundial 2026. Del pánico por los dos goles egipcios a los rituales más insólitos de los hinchas para dar vuelta el partido.

El fútbol argentino no sabe de términos medios, y el partido por los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto en Atlanta fue una prueba de fuego para los corazones de todo el país. La tarde comenzó de la peor manera: la Selección se fue al entretiempo perdiendo 1-0 tras el gol de Yasser Ibrahim, un flojo rendimiento colectivo y el impensado penal errado por Lionel Messi. En ese instante de máxima tensión, las plataformas digitales se inundaron de rezos, críticas y una ola de memes repletos de desesperación bajo el clásico lema “Hola, Dios, soy yo de nuevo”.

Para colmo de males, el segundo tiempo estiró el sufrimiento al límite. Tras un gol anulado por el VAR a instancias de un pisotón contra Lisandro Martínez, el delantero egipcio Mostafa Zico tuvo su revancha de contraataque y puso un durísimo 2-0 que parecía letal. Sin embargo, en una ráfaga histórica de coraje, el Cuti Romero descontó de cabeza, Messi se tomó revancha rompiéndole el arco a Mostafa Shoubir para el empate, y en el epílogo, Enzo Fernández conectó un centro preciso de Lautaro Martínez para consumar el milagro del 3-2.

Bienvenido a “La Infartoneta”

La agonía colectiva del partido hizo que los hinchas rebautizaran al colectivo del campeón. En cuestión de minutos, la imagen del clásico colectivo de la Selección manejado por Lionel Scaloni mutó de forma viral para reflejar el verdadero estado de salud de los televidentes: “La Infartoneta”. Con Messi como acompañante en la cabina y De Paul, el Dibu Martínez, Mac Allister, el Cuti Romero y Nahuel Molina colgados del techo festejando entre el cotillón celeste y blanco, el ingenioso fotomontaje sintetizó a la perfección lo que significa seguir a este equipo: puro sufrimiento y desahogo épico.

Los rituales más bizarros: Congelar al arquero y la “estampita” de Marcela Tauro

Cuando las papas quemaban y el arquero egipcio Shoubir se convertía en una mezcla de Manuel Neuer y Superman sacando pelotas imposibles, el ingenio y la desesperación criolla acudieron a la metafísica. A través de WhatsApp se volvió masiva una campaña relámpago entre los hinchas para “congelar” el nombre del arquero africano en el freezer y mermar su rendimiento.

En X (antes Twitter), el amuleto de la suerte mutó de forma insólita: los usuarios hicieron circular de forma masiva un video de la periodista de espectáculos Marcela Tauro utilizándolo a modo de “estampita” protectora para destrabar el arco rival. Creer o reventar, minutos después de que las redes se inundaran con su cara invocando la buena suerte, llegaron los tres goles al hilo que salvaron a la Scaloneta.

La “batalla final” de Mirtha y la envidia del resto de Sudamérica

Otro de los grandes focos de las bromas en la previa y durante el partido fue la ironía histórica. Muchos usuarios apelaron a las plagas del Antiguo Testamento y revivieron imágenes de la entrañable Momia de Titanes en el Ring. Sin embargo, el meme que se llevó todos los aplausos fue el que catalogó el encuentro como un choque de titanes eternos: “Argentina vs. Egipto / Mirtha vs. Tutankamón: LA BATALLA FINAL”.

Las gastadas a los vecinos eliminados

Como era de esperarse, el bache del 0-2 parcial encendió los televisores de todo el continente. Hinchas de otros países de Sudamérica —cuyas selecciones ya armaron las valijas o ni clasificaron al Mundial— corrieron a las redes para celebrar anticipadamente la caída de los campeones del mundo. “No puedes celebrar un gol de una selección que no sea la tuya / Yo con el gol que Egipto le metió a Argentina”, ironizaban los memes vecinales que, sobre las 16:00 de la tarde, tuvieron que ser guardados en el cajón tras los goles de Messi y Enzo Fernández.

Con la mística intacta y el pase a los cuartos de final en el bolsillo, la Scaloneta sigue en carrera y el “Elijo Creer” está más fuerte que nunca.

Seguí todo el color del Mundial 2026, el análisis de las polémicas y las repercusiones minuto a minuto a través de la pantalla de El 9 Televida.