¿Buscás trabajo en Mendoza?: centro médico incorpora personal de limpieza con incorporación inmediata

Reconocida institución de salud se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal de limpieza a su equipo de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos y cómo postular?.
El Hospital Santa Isabel de Hungría, la entidad sanitaria ubicada en la zona de Guaymallén, lanzó una convocatoria para sumar personal de limpieza a su equipo.
Con una larga trayectoria en la atención hospitalaria y un fuerte compromiso con la calidad del servicio, la institución busca cubrir vacantes con incorporación inmediata.
Puesto disponible
- Personal de limpieza hospitalaria
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia comprobable en limpieza hospitalaria, preferentemente en quirófano (excluyente).
- Modalidad presencial.
- Horario full time con turnos rotativos.
- Disponibilidad inmediata.
- Residencia o posibilidad de traslado a la zona de Villa Nueva, Guaymallén.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas pueden enviar su currículum actualizado al siguiente correo electrónico: cvrrhh@hospitalsantaisabel.com.ar