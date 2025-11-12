¿Buscás trabajo en Mendoza?: centro médico incorpora personal de limpieza con incorporación inmediata

Reconocida institución de salud se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal de limpieza a su equipo de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos y cómo postular?.

El Hospital Santa Isabel de Hungría, la entidad sanitaria ubicada en la zona de Guaymallén, lanzó una convocatoria para sumar personal de limpieza a su equipo.

Con una larga trayectoria en la atención hospitalaria y un fuerte compromiso con la calidad del servicio, la institución busca cubrir vacantes con incorporación inmediata.

Puesto disponible

Personal de limpieza hospitalaria

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia comprobable en limpieza hospitalaria, preferentemente en quirófano (excluyente).

Modalidad presencial.

Horario full time con turnos rotativos.

Disponibilidad inmediata.

Residencia o posibilidad de traslado a la zona de Villa Nueva, Guaymallén.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden enviar su currículum actualizado al siguiente correo electrónico: cvrrhh@hospitalsantaisabel.com.ar