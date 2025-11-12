¿Buscás trabajo en Mendoza?: centro médico incorpora personal de limpieza con incorporación inmediata

¿Buscás trabajo en Mendoza?: centro médico incorpora personal de limpieza con incorporación inmediata

Mendoza

Reconocida institución de salud se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal de limpieza a su equipo de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos y cómo postular?.

usuario
Redacción ElNueve.com

El Hospital Santa Isabel de Hungría, la entidad sanitaria ubicada en la zona de Guaymallén, lanzó una convocatoria para sumar personal de limpieza a su equipo.

Con una larga trayectoria en la atención hospitalaria y un fuerte compromiso con la calidad del servicio, la institución busca cubrir vacantes con incorporación inmediata.

Puesto disponible

  • Personal de limpieza hospitalaria

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia comprobable en limpieza hospitalaria, preferentemente en quirófano (excluyente).
  • Modalidad presencial.
  • Horario full time con turnos rotativos.
  • Disponibilidad inmediata.
  • Residencia o posibilidad de traslado a la zona de Villa Nueva, Guaymallén.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden enviar su currículum actualizado al siguiente correo electrónico: cvrrhh@hospitalsantaisabel.com.ar

Seguinos en