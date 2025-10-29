Le pegaron al hermano de Parviz: “volvete a Rusia” y así reaccionó el influencer

El creador de contenido, Parviz Benazirov salió a hablar de un hecho de violencia que sufrió su hermano en las calles de Mendoza.

El reconocido influencer ruso Parviz Benazirov, radicado en Mendoza desde hace varios años, denunció un grave episodio de violencia y discriminación ocurrido en la provincia. Según relató en un video publicado en sus redes sociales, su hermano, recién llegado desde Rusia, fue agredido física y verbalmente por un vendedor callejero mientras caminaba por el centro mendocino.

El joven creador de contenido, que reside en la provincia desde hace varios años, se volvió conocido en redes por sus videos de acciones solidarias y por mostrar su día a día en Argentina. Sin embargo, esta vez decidió compartir un momento que realmente lo lastimó.

“Viví un momento en Mendoza que me dolió muchísimo. Una persona que vende medias en la calle golpeó a mi hermano y le gritó ‘ruso, volvete a tu país’. Eso no está bien. Mi hermano me mostró el video y me dolió profundamente”, contó el influencer, visiblemente afectado por la situación.

Benazirov, quien se hizo popular en TikTok e Instagram por sus acciones solidarias y su vínculo cercano con la comunidad mendocina, explicó que el agresor no sabía quién era su hermano. “Yo vine acá para dar alegría, para compartir, para ayudar. Siempre traté de dar amor en este país que ya siento como mi casa”, expresó con tono de tristeza.

El joven aclaró que conoce al agresor y que incluso lo había ayudado en el pasado. “No voy a decir quién es porque tiene familia e hijos. Pero me duele, porque yo le tendí la mano muchas veces”, agregó.

“Quiero decir algo claro: Argentina es un lugar de gente hermosa, solidaria, buena y vos no podés discriminar así, es algo muy malo y me dolió muchísimo porque es mi familia”, contó Parviz.

El video se volvió viral en Tiktok y despertó todo tipo de reacciones entre sus más de 2 millones de seguidores. “El problema es que acá la gente es muy desagradecida y muy mala… Parviz sos muy buena persona para un lugar donde solo hay gente mala”, “que lindo lo que haces por la gente”, “te pido perdón por lo sucedido, no todos los argentinos somos así, yo no te conozco personalmente, pero agradezco de corazón lo que haces ayudando a las personas”, escribieron en los comentarios.