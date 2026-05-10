Un estudiante de Guaymallén ganó el auto 0KM de la Maratón Otoño por la Vida: “Estoy muy emocionado, no lo puedo creer”

Guillermo Martínez se convirtió en el gran ganador del Fiat Cronos 0 kilómetro durante los festejos por los 61 años de Canal 9 Televida. El joven mendocino estudia Instrumentación Quirúrgica y aseguró que había imaginado que podía llevarse el premio, pero que no se lo esperaba.

La emoción se apoderó del Parque Cívico este domingo durante el cierre de la Maratón Otoño por la Vida 2026, cuando se anunció al ganador del esperado Fiat Cronos 0KM sorteado por Canal 9 Televida en el marco de su aniversario número 61. El afortunado fue Guillermo Martínez, un joven estudiante oriundo de Guaymallén, que llegó caminando a la maratón y terminó subiéndose al escenario para recibir las llaves de su nuevo vehículo. “Estoy muy emocionado, no lo puedo creer”, confesó todavía sorprendido luego de escuchar su nombre frente a miles de mendocinos.

“Me levanté y dije: hoy me llevo el auto”

La jornada había comenzado temprano en los Portones del Parque General San Martín, donde cientos de familias participaron de una nueva edición de la tradicional maratón mendocina.

Entre ellos estaba Guillermo, quien llegó acompañado por su familia y con una intuición que, finalmente, terminó haciéndose realidad. “Me levanté y dije: ‘¿Y si me llevo el 0KM?’”, relató entre risas y emoción. Cuando anunciaron el número ganador y la terminación del DNI, el joven no dudó y salió corriendo hacia el escenario mientras el público lo aplaudía y felicitaba.

Un estudiante mendocino que trabaja y sueña con recibirse

Guillermo Martínez contó que actualmente cursa el tercer año de la carrera de Instrumentación Quirúrgica, mientras también trabaja para poder sostener sus estudios. “Estoy estudiando y trabajando al mismo tiempo. Ya me queda poco para recibirme”, explicó.

Además, aseguró que el premio llega en un momento muy especial de su vida. “Esto me viene muy bien. Siempre trato de mantener una actitud positiva y hacer las cosas con buena voluntad”, expresó.

Ya arriba del escenario y con las llaves en la mano, entregadas por el presidente de Canal 9 Televida, Mariano Alonso, Guillermo destacó que el día había sido pensado para compartir con sus seres queridos. “Vine con mi familia a pasar un día hermoso”, afirmó.

Consultado sobre las primeras personas con las que quería compartir el premio, no dudó. “A mi mamá y a mis papás. Siempre me apoyaron y creyeron en mí”, dijo emocionado. Y cuando le preguntaron cuál sería el primer viaje en el nuevo vehículo, la respuesta tuvo sello mendocino: “Nos vamos a Potrerillos en el cero kilómetro”, lanzó entre sonrisas.

Una jornada de deporte, música y emoción en Mendoza

La Maratón Otoño por la Vida reunió a miles de mendocinos que caminaron desde el Parque General San Martín hasta el Parque Cívico para celebrar los 61 años de Canal 9 Televida.

Durante toda la jornada hubo actividades recreativas, sorteos y espectáculos musicales con la participación de Don Torres, Ser, Mil Variantes, Los Ojos de Todos y Nerina.

El gran cierre estuvo a cargo de la cantante Camilú, quien coronó un domingo cargado de emoción, encuentro y festejo para las familias mendocinas.