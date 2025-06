Video: El descargo del influencer que regaló ropa en el Centro de Mendoza tras el caos y las peleas

El influencer Parviz Benazirov convocó a cientos de personas en el centro mendocino para regalar ropa, pero la situación se descontroló. Ahora, el tiktoker salió a contar su versión de los hechos y se lamentó del desorden.

El influencer ruso Parviz Benazirov se volvió el centro de atención esta semana luego de protagonizar un episodio caótico en pleno centro de Mendoza, donde intentó regalar ropa desde una camioneta. La convocatoria superó ampliamente sus expectativas: más de mil personas se congregaron en la zona del Kilómetro Cero, lo que derivó en empujones, peleas, corridas y hasta un operativo policial para controlar la situación.

El joven de 25 años, conocido por sus acciones solidarias en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, había anunciado que planeaba abrir un local donde quienes lo necesitaran pudieran llevarse ropa de manera gratuita. Como antesala de esa iniciativa, decidió repartir prendas directamente en la calle, sin imaginar la magnitud de la convocatoria.

Pasadas las 18.30 del miércoles, Benazirov apareció a bordo de una camioneta Dodge Ram por la avenida San Martín. Desde allí comenzó a entregar la ropa en movimiento, seguido por decenas de personas. En pocos minutos, la situación se desbordó: se produjeron enfrentamientos entre los asistentes, corridas y comercios que debieron cerrar sus puertas por temor a destrozos.

Ante el caos, preventores municipales y efectivos policiales intervinieron para contener los disturbios.

El descargo de Parviz Benazirov luego de que regalara ropa en el Centro de Mendoza

Frente a las críticas y la viralización de los hechos, Parviz rompió el silencio con un video en sus redes sociales. Explicó que su intención era evitar aglomeraciones en un solo lugar y que por eso no había dado una dirección fija.

“Ayer regalé toda la ropa que tenía. No quise decir la dirección para que no se juntara tanta gente. Quería hacer algo ordenado, pero pasó lo que pasó. Yo estaba solo, no pude hacer absolutamente nada”, dijo el influencer.

Benazirov también reconoció que el evento se le fue de las manos y adelantó que, de repetir este tipo de acciones, necesitará ayuda logística para evitar nuevos incidentes. “Para la próxima voy a pedir ayuda, porque si no, no voy a poder hacerlo más. La intención fue buena, pero no esperaba que viniera tanta gente”.