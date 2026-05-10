“Hay que disfrutar estos momentos”: Michael Giménez volvió a ganar la Maratón Otoño por la Vida 2026

El atleta de San Martín se convirtió nuevamente en el primer mendocino en cruzar la meta de la tradicional maratón organizada por Canal 9 Televida. Su mamá también dio la sorpresa y fue la primera mujer en llegar.

En su 61 aniversario, Canal 9 Televida lo celebró como lo hace desde hace 30 años junto a mendocinos y mendocinas que participaron de la Maratón Otoño por la Vida. Una multitud se sumó a la convocatoria que partió desde Emilio Civit y Paso de Los Andes y llegó al parque Cívico. Sin embargo, el primero en llegar por segundo año consecutivo fue Michael Giménez.

La emoción volvió a quedarse en manos de Michael Giménez, el joven atleta mendocino que este domingo se consagró nuevamente como el ganador de la Maratón Otoño por la Vida 2026, uno de los eventos más convocantes de Mendoza.

En el marco de los 61 años de Canal 9 Televida, miles de mendocinos participaron de la tradicional carrera que unió los Portones del Parque General San Martín con el Parque Cívico. Pero, una vez más, el primero en cruzar la línea de llegada fue el corredor oriundo de San Martín, quien repitió la hazaña lograda en 2025.

Michael Giménez ganó por segundo año consecutivo

Con un tiempo cercano a los 16 minutos, Michael Giménez recorrió el trayecto desde Emilio Civit y Paso de los Andes hasta el Parque Cívico y volvió a quedarse con el primer puesto de la competencia.

Visiblemente emocionado tras cruzar la meta, el atleta destacó el esfuerzo detrás del resultado y recordó lo importante que significó para él ganar esta maratón por primera vez. “Ha costado mucho este resultado, pero fue maravilloso volver a ganar esta gran carrera”, expresó apenas terminó la competencia.

El corredor mendocino aseguró que la edición 2026 tuvo un nivel muy competitivo y que la carrera estuvo peleada hasta el final. “Hoy hubo mucha competencia, un nivel altísimo, pero gracias a Dios pudimos hacerlo mejor”, señaló.

Durante la transmisión especial de Canal 9 Televida, Michael dejó además un mensaje: “Hay que disfrutar los detalles lindos de la vida, de la familia, de los amigos y de esos momentos que nos hacen afortunados”, dijo el atleta. Y agregó: “estas son las cosas lindas de la vida. Hay que disfrutar cada día como si fuese el último y tratar de dar siempre lo mejor”.

El joven también dedicó el triunfo a su esposa, su mamá, al equipo San Martín Running y a toda la gente de la zona Este mendocino.

La sorpresa de la jornada: la mamá de Michael fue la primera mujer en llegar

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó minutos después de la consagración de Michael. Mientras continuaban arribando los participantes, se confirmó que la primera mujer en cruzar la meta había sido nada menos que su propia madre.

La mujer, de 58 años y panadera de profesión, contó entre risas que había descansado muy poco antes de competir, pero igualmente logró quedarse con el primer lugar entre las corredoras. “Hay que ponerle pilas y seguir adelante. Esto es vida”, expresó al dejar un mensaje para las mujeres mendocinas. Además, reveló que ambos entrenan juntos para distintas competencias en San Martín, consolidando una historia familiar que emocionó a todos los presentes en el Parque Cívico.

Sin embargo, los cientos de mendocinos no aflojaron el paso y se unieron a esta tradicional maratón. De a poco el predio del parque fue tomando color, todos llegaron eufóricos y con ganas de seguir disfrutando del evento.

Mil Variantes, Los Ojos de Todos y Nerina son las bandas locales que preparan sus shows para que los mendocinos puedan vivir una jornada inolvidable con el esperado cierre de la cantante Camilú.

Sin embargo, todos mantienen la esperanza, ¿quién se llevará el auto 0 kilometro?