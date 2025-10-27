El influencer Parviz salió a regalar ropa en la calle, lo increparon y casi termina todo mal

El creador de contenido, Parviz Benazirov salió a repartir abrigo a personas en situación de calle en Mendoza, pero un hombre lo increpó y le exigió que borrara el video. El episodio se volvió viral.

Una acción solidaria casi termina en conflicto. El influencer ruso Parviz Benazirov, de 25 años, salió este lunes a las calles de Mendoza para repartir ropa de abrigo y comida a personas en situación de calle, luego de que a la provincia ingresara un frente frío y las temperaturas se ubicarán por debajo de los 10°. Sin embargo, durante el recorrido, fue increpado por un hombre que le pidió que borrara las imágenes de su cámara.

El joven creador de contenido, que reside en la provincia desde hace varios años, se volvió conocido en redes por sus videos de acciones solidarias y por mostrar su día a día en Argentina. Esta vez, decidió salir a ayudar tras el ingreso de un frente frío que bajó las temperaturas por debajo de los 10 grados, algo inusual para octubre.

El influencer entregó buzos, pantalones y ropa de abrigo a gente en situación de calle que se encontraba durmiendo en las afueras de una iglesia. Además, les llevó algo para que comieran.

A pesar de la buena acción, se encontró con gente, que, de mala manera, quería que borrara el video. Parviz le explicó que no lo había grabado a él, pero que a veces se encuentra muy seguido con este tipo de situaciones. Sin embargo, aclaró que antes de grabar le pregunta a la gente si lo puede hacer. “Cuando grabo a alguien, siempre pido permiso”, añadió.

La gente se mostró muy agradecida por la ropa. “Nos estábamos sonando de frío literalmente. No nos queríamos levantar porque no teníamos ropa, con mucho frío”, le contaron mientras no le paraban de agradecer.

El video se volvió viral en las redes sociales y mucha gente destacó los gestos solidarios que tiene a diario.