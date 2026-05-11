Violenta pelea en la Terminal: “se tiraban cosas, se pegaban y una chica quedó con los pechos al aire”

Según se informó desde el lugar, el conflicto habría comenzado previamente en un boliche cercano y continuó horas después dentro del comercio gastronómico, donde varios de los involucrados se encontraron nuevamente.

Una de las testigos, que estaba desayunando en el local al momento del hecho, contó que la situación fue caótica y que todo escaló en cuestión de segundos.

“Fue increíble, no podíamos creer lo que estaba pasando. Se empezaron a agarrar entre un montón”, relató la joven visiblemente sorprendida.