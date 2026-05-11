Violenta pelea en la Terminal: “se tiraban cosas, se pegaban y una chica quedó con los pechos al aire”

Según se informó desde el lugar, el conflicto habría comenzado previamente en un boliche cercano y continuó horas después dentro del comercio gastronómico, donde varios de los involucrados se encontraron nuevamente.
Una de las testigos, que estaba desayunando en el local al momento del hecho, contó que la situación fue caótica y que todo escaló en cuestión de segundos.
Además, explicó que inicialmente la pelea comenzó entre dos chicas trans y luego otras personas se sumaron a los golpes y empujones. “Se tiraban cosas, se pegaban piñas, una chica quedó con los pechos al aire y después entraron más adentro del local para seguir peleándose todavía más fuerte”, afirmó.
La testigo también aseguró que una de las jóvenes terminó con parte de su ropa desprendida en medio de la gresca, mientras clientes observaban atónitos la escena. “Había muchísima gente, eran siete, catorce, no sé cuántos eran, pero eran un montón”, expresó.
El episodio provocó la rápida llegada de la Policía, que desplegó varios móviles en la Terminal para controlar la situación. “Había como seis móviles”, contó la joven sobre el operativo que se montó tras los disturbios.
De acuerdo con las primeras versiones, el origen de la pelea habría sido una discusión dentro de un boliche por celos y miradas entre algunos de los involucrados. Horas más tarde, ambos grupos coincidieron en el local de comidas rápidas y el conflicto volvió a estallar.
Pese al violento episodio, no hubo detenidos y el orden fue restablecido pocos minutos después. Durante la mañana, el movimiento policial y las sirenas llamaron la atención de quienes circulaban por la Terminal, aunque posteriormente todo volvió a la normalidad.