Subsidios de luz y gas en 2026: quiénes deben inscribirse para mantener el beneficio y qué pasa con la garrafa

Con la puesta en marcha del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Gobierno redefinió el acceso a los subsidios de luz y gas. El nuevo esquema apunta a los hogares de menores ingresos y exige inscripción obligatoria para determinados grupos. Además, deja atrás el Programa Hogar.

Con el inicio de 2026, el esquema de asistencia estatal a los servicios públicos de luz y gas entró en una nueva etapa. A través del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ejecutivo avanzó hacia un modelo de focalización estricta, con el objetivo de que los subsidios lleguen únicamente a los sectores de menores recursos y se eliminen de forma progresiva para los hogares con ingresos más altos. Sin embargo, hay grupos que tendrán que inscribirse obligatoriamente para no perder los beneficios, ya que, por ejemplo, hay cambios en el Plan Hogar y la garrafa subsidiada.

La principal novedad es que el acceso a los subsidios de luz y gas quedó directamente vinculado a la Canasta Básica Total (CBT). Según los valores vigentes, solo podrán mantener el beneficio aquellos hogares cuyos ingresos mensuales netos no superen el equivalente a tres canastas básicas, un umbral que actualmente se ubica por encima de los $3.700.000.

Quiénes deben inscribirse para no perder los subsidios de luz y gas

La Secretaría de Energía definió tres grupos puntuales que deben completar la inscripción obligatoria para continuar recibiendo la asistencia, aunque en algunos casos la migración al nuevo sistema es automática.

Beneficiarios del ex Programa Hogar

El esquema de subsidio para la garrafa fue absorbido por el ReSEF, por lo que quienes percibían esta ayuda deberán registrarse nuevamente para no perder el beneficio. A partir de ahora, el descuento se canalizará de manera preferente a través de billeteras digitales u otros medios de pago virtuales.

Localidades con tarifa social de gas

Usuarios que viven en localidades con Tarifa Social de Gas, pero que no cuentan con red de gas domiciliaria. En estos casos, la incorporación al nuevo sistema no es automática y resulta indispensable declarar los datos en la plataforma oficial.

Ingresos bajos y medios

Finalmente, también deben anotarse aquellos usuarios de luz y gas que cumplen con los requisitos de ingresos bajos o medios, pero que nunca se inscribieron en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Desde el Gobierno aclararon que quienes ya figuraban en los niveles 2 y 3 del esquema anterior verán sus datos migrados de forma automática, aunque recomiendan ingresar al sistema para actualizar la declaración jurada en caso de cambios en ingresos o composición familiar.

Subsidios de gas y luz: cómo realizar la inscripción al SEF en 2026

La inscripción al Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se realiza de manera online. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial: argentina.gob.ar/subsidios

Acceder a la sección “Inscribite al ReSEF”

Completar la Declaración Jurada , aceptando los términos y condiciones

, aceptando los términos y condiciones Cargar los datos personales y de contacto : nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, entre otros

: nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, entre otros Seleccionar el tipo de beneficio solicitado. En el caso de los usuarios del ex Programa Hogar, deberán completar el apartado específico para la garrafa

INSCRIBITE DESDE ACÁ

Requisitos y controles para mantener el beneficio

Para realizar el trámite, el titular del servicio o un mayor de 18 años del hogar deberá contar con el DNI vigente, el CUIL de todos los convivientes y las facturas de luz y gas. En estas últimas es clave identificar el número de medidor y el NIS (Número de Identificación del Suministro), ya que el beneficio se asigna al punto de consumo y no únicamente a la persona.

Además del nivel de ingresos, el Gobierno evaluará la posesión de bienes considerados de lujo, como autos con menos de cinco años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves, lo que puede implicar la exclusión inmediata del esquema de subsidios.