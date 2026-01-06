Subsidios Energéticos Focalizados: paso a paso para inscribirse y continuar cobrando el monto de la garrafa

El Gobierno confirmó que no pagará más el programa que se conocía como Plan Hogar. Ahora todos deberán inscribirse en el de subsidios de energía, gas y garrafa denominado SEF.

El Gobierno decidió reemplazar el Plan Hogar que le paga un dinero de manera de subsidio a los usuarios de gas envasado y ahora otorgará ese beneficio a los usuarios luego de que se inscriban al programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que pretende tener una estadística de todos los usuarios que tienen subsidios en los servicios o directamente usan la garrafa.

Este registro lo deben hacer sí o sí aquellas personas que cobraban el Programa Hogar. En tanto los usuarios de servicios tanto de gas como luz, que ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite.

SEF: ¿quiénes tienen que inscribirse para recibir el subsidio?

Estas son las personas que tienen que inscribirse sí o sí para continuar con el subsidio:

Si sos usuario de garrafas o beneficiario del ex Programa Hogar, tenés que inscribirte para recibir el subsidio en el nuevo esquema.