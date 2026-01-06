Subsidios Energéticos Focalizados: paso a paso para inscribirse y continuar cobrando el monto de la garrafa

El Gobierno confirmó que no pagará más el programa que se conocía como Plan Hogar. Ahora todos deberán inscribirse en el de subsidios de energía, gas y garrafa denominado SEF.
El Gobierno decidió reemplazar el Plan Hogar que le paga un dinero de manera de subsidio a los usuarios de gas envasado y ahora otorgará ese beneficio a los usuarios luego de que se inscriban al programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que pretende tener una estadística de todos los usuarios que tienen subsidios en los servicios o directamente usan la garrafa.
Este registro lo deben hacer sí o sí aquellas personas que cobraban el Programa Hogar. En tanto los usuarios de servicios tanto de gas como luz, que ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite.
SEF: ¿quiénes tienen que inscribirse para recibir el subsidio?
Estas son las personas que tienen que inscribirse sí o sí para continuar con el subsidio:
- Si sos usuario de garrafas o beneficiario del ex Programa Hogar, tenés que inscribirte para recibir el subsidio en el nuevo esquema.
- Si vivís en una de estas localidades y recibías la Tarifa Social de Gas, también tenés que anotarte en el registro.
Estos son los datos que tenés que tener a mano para realizar el trámite
- El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas por red. Ingresá en este link para saber donde encontrar los números.
- El último ejemplar de tu DNI vigente.
- El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
- Una dirección de correo electrónico personal que utilizás con frecuencia.
SEF: ¿Quiénes pueden acceder a los subsidios?
Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares, considerando en conjunto a los integrantes del hogar, deberán cumplir las siguientes condiciones:
Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:
- Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.
- Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
SEF: ¿Cómo me inscribo?
Para inscribirte en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tenés que entrar a la página web del programa: www.argentina.gob.ar/subsidios
Una vez en la página hay que entrar a la sección Inscribite al ReSEF
Luego aparecerá una Declaración Jurada. Una vez que se acepte la información que está en esa declaración pasarán a la inscripción. en la inscripción deberán completar datos de contacto, como nombre, apellido, fecha de nacimiento y DNI, entre otros.
Después, se pasará a la sección específica de lo que se está solicitando. Los usuarios del ex Programa Hogar, deberán completar su petición.