Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 23 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento este martes en barrios de Guaymallén, Las heras, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 23 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las heras, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz para este viernes 23 de enero en Mendoza

Viernes 23/01/2026

Guaymallén

En calle Terruño, hacia el este de Carril Urquiza; San Francisco del Monte. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

Entre calles Juan Agustín Maza, Agustín Álvarez, Misiones, Dr. Moreno y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En la intersección de calle San Martín con San José y adyacencias; Rodeo del Medio. De 8.30 a 10.30 h.

En la Ruta Provincial N°50, en barrio La Sarita y áreas adyacentes; Barcala. De 8.00 a 12.00 h.

Lavalle

En la intersección de calle Guido Lavalle con Proyectada V274 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle Berutti, hacia el norte de Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En la intersección de calle Muzaber con Florida y adyacencias; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

Entre calles Alem, Paula Albarracín de Sarmiento, Gutenberg y Pasteur. Entre calles Edison, Italia, Comodoro Py y Telles Meneses. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles General Gutiérrez, Nicolás Avellaneda, Libertad y Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.

