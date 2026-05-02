Planazos gratuitos para este fin de semana en Mendoza: música, baile, shows al aire libre y actividades para todos los gustos

Un homenaje a Felipe Staiti de “Los Enanitos Verdes”, una experiencia para escuchar música sin interrupciones y una fiesta con clásicos de los 80, 90 y 2000 forman parte de la agenda de Planazos gratuitos de este fin de semana.

Este fin de semana llega con una serie de planazos gratuitos ideales para disfrutar de los días otoñales en Mendoza.

Desde un emotivo homenaje a Felipe Staiti hasta experiencias musicales distintas y fiestas con clásicos, hay propuestas para todos los gustos.

Homenaje a Felipe Staiti con Aguas Danzantes

La Ciudad preparó un espectáculo especial para recordar a uno de sus músicos más queridos. Será un show de Aguas Danzantes que combinará luces, agua y un recorrido por canciones emblemáticas como “Luz de Día”, “Mariposas” y “Por el resto”.

El espectáculo está pensado para todo público, con una duración breve pero cargada de emoción, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

¿Cuándo y a qué hora es?

Lugar: Plaza Independencia

Días: sábado 2 y domingo 3 de mayo

Hora: 19:30 horas

Entrada: gratuita

Clásicos Eternos: hits de los 80, 90 y 2000

Para quienes quieren cantar y bailar, llega “Clásicos Eternos”, un evento que reúne canciones inolvidables de distintas décadas.

La propuesta incluye música, ambientación temática y un clima ideal para compartir.

Es una de esas salidas que combinan nostalgia y diversión en un mismo lugar.

Día, hora y lugar

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

Espacio Cultural Julio Le Parc Fecha: domingo 10 de mayo

domingo 10 de mayo Hora: 15:00 a 21:00 horas

15:00 a 21:00 horas Entrada: gratuita

Estación Escucha: música sin algoritmos ni interrupciones

Una propuesta distinta para quienes aman la música en su formato más puro. “Estación Escucha” invita a sentarse, elegir un CD y escucharlo completo, sin interrupciones ni listas automáticas.

El espacio combina café y sonido de calidad, generando un ambiente tranquilo para redescubrir discos y artistas.

Es una experiencia pensada tanto para melómanos como para quienes buscan algo diferente.

Día, hora y lugar