Tragedia en Mendoza: un hombre de 72 años murió tras chocar de frente contra un camión en Ruta 82

El accidente ocurrió este sábado al mediodía en Luján de Cuyo. La víctima, de 72 años circulaba en un Fiat Palio cuando, por causas que se investigan, invadió el carril contrario y chocó contra un camión.

Un trágico accidente vial se registró este sábado al mediodía en la zona de Las Compuertas, en el departamento de Luján de Cuyo.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 21 de la Ruta 82, donde un hombre de 72 años falleció tras chocar de frente contra un camión.

Según fuentes policiales, la víctima domiciliada en Potrerillos circulaba hacia el oeste a bordo de un Fiat Palio gris. Por causas que aún se investigan, el vehículo comenzó a desplazarse de manera inestable sobre la calzada, lo que generó preocupación en el conductor del camión, un Scania con volquete que avanzaba en sentido contrario.

De acuerdo con las primeras pericias, el camionero intentó evitar la colisión realizando una maniobra, pero no logró esquivar al automóvil. El impacto se produjo contra la rueda delantera izquierda del rodado mayor y fue de tal magnitud que el conductor del Palio murió en el acto.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y confirmó el fallecimiento. En paralelo, efectivos de Policía Científica realizaron las tareas periciales para determinar cómo ocurrió el siniestro.

La causa fue caratulada como homicidio culposo, mientras que agentes de Tránsito Municipal trabajaron en la zona para ordenar la circulación.