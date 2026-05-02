Domingo en la Sarmiento: qué hay, cuánto cuesta y a qué hora comienza

La tradicional avenida se vuelve peatonal este domingo con propuestas gastronómicas, música en vivo y opciones para recorrer y disfrutar durante toda la jornada en pleno centro mendocino.

La Ciudad de Mendoza realizará una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento”, una propuesta que este fin de semana tendrá como eje “Mi Patria en la Ciudad”, con actividades pensadas para destacar la identidad y las tradiciones locales.

El evento será este domingo 3 de mayo, desde las 11 horas, sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre Chile y Belgrano. Durante la jornada, la zona quedará habilitada como paseo peatonal para que vecinos y turistas puedan recorrerla con distintas propuestas.

Habrá degustaciones en vinerías de la zona, con copas que arrancan en los $5.000 y opciones más completas que pueden alcanzar los $15.000, según el tipo de experiencia.

También se sumarán espectáculos en vivo. Está prevista la presentación de Banda Melezca y un set musical a cargo del DJ Nacho Giménez.

En cuanto a la gastronomía, restaurantes y locales adheridos ofrecerán menús especiales desde los $20.000, con distintas alternativas para almorzar o compartir durante el recorrido.

Además, se instalará una feria de emprendedores y artesanos con productos regionales y propuestas pensadas para toda la familia.

La actividad se realiza en conjunto con el sector gastronómico, hotelero y comercial de la zona, y busca seguir promoviendo este corredor como uno de los principales puntos de encuentro en la Ciudad de Mendoza.