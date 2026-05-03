Controles ginecológicos gratis en Mendoza: dónde y cuándo estará el móvil esta semana

Controles ginecológicos gratis en Mendoza: dónde y cuándo estará el móvil esta semana

Mendoza

La Unidad Ginecológica Móvil del gobierno provincial recorre distintos puntos de la provincia con mamografías, PAP, test de HPV y colocación de implantes, sin costo y sin turno previo para mujeres sin obra social.

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Redacción ElNueve.com

El Ministerio de Salud de Mendoza puso en marcha un operativo sanitario que se extiende esta semana desde este lunes 4 hasta el viernes 8 de mayo.

A través de su Unidad Ginecológica Móvil, el gobierno provincial acerca controles esenciales de salud femenina a distintos barrios y localidades del departamento, sin costo y sin necesidad de contar con cobertura médica.

El servicio está orientado principalmente a mujeres que no tienen obra social ni prepaga, y funciona cada día en un punto diferente, entre las 8:30 horas y el mediodía.

Qué estudios ofrece el móvil

Quienes se acerquen podrán realizarse mamografías, PAP, test de HPV y test rápido de embarazo.

Además, el equipo de salud brinda asesoramiento en salud sexual integral y realiza la colocación de implantes anticonceptivos, junto a la entrega de métodos anticonceptivos de barrera y hormonales.

Los puntos de atención de esta semana

La atención es de 8:30 hasta el mediodía, sin turno previo, en los siguientes lugares:

  • Lunes 4 de mayo – CAPS 35, Agrelo
  • Martes 5 de mayo – CAPS 34, Potrerillos
  • Miércoles 6 de mayo – CAPS 37, Carrizal Abajo
  • Jueves 7 de mayo – Módulo Ugarteche
  • Viernes 8 de mayo – CAPS 32, Las Compuertas

No se necesita turno previo ni obra social.

Para consultas o más información, el Ministerio de Salud de Mendoza dispone de la línea 148, opción 6.

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