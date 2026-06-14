Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 15 de junio

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 15 de junio. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 15 de junio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Maipú, Tupungato, Tunuyán.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 15 de junio

Maipú

Entre calles Ozamis, Padre Vázquez, San Martín, Barcala y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En la zona de La Carrera; San José. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán