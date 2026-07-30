Vieron por televisión un choque en el Acceso Sur y descubrieron que era el auto de su madre fallecida: “mi mamá se levantó y firmó el papel”, ironizó el hijo

Un hombre reconoció, por la trasmisión de canal 9, el vehículo que pertenecía a su madre, fallecida en 2022. El automóvil había sido retirado de una playa de secuestros con un supuesto poder firmado por la titular cuando ya había muerto. La Justicia investiga una presunta falsificación de documentación.

Lo que comenzó como un accidente de tránsito en el Acceso Sur de Mendoza terminó destapando una compleja investigación judicial. Un hombre aseguró haber reconocido por televisión el Chevrolet Corsa blanco que pertenecía a su madre, fallecida hace cuatro años, y denunció que el vehículo habría sido retirado de una playa de secuestros mediante documentación presuntamente falsa.

El episodio ocurrió durante la mañana de este jueves en el Acceso Sur, entre los puentes de Lamadrid y Alsina. Allí, un Chevrolet Corsa protagonizó un fuerte choque con otro vehículo.

De acuerdo con el relato del otro conductor involucrado, el Corsa circulaba a gran velocidad, realizó maniobras bruscas y terminó impactándolo desde atrás, provocando que perdiera el control del automóvil.

Tras la colisión, el automovilista denunció que fue amenazado y perseguido por el conductor del Corsa y otras personas que lo acompañaban, por lo que decidió retirarse del lugar hasta la llegada de la Policía.

El conductor del Corsa dio positivo en el test de alcoholemia

Cuando personal policial intervino en el hecho, el conductor del Corsa blanco fue sometido al correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido por la legislación vigente.

Como consecuencia, el hombre quedó detenido por la infracción y el vehículo fue secuestrado, pero la historia no terminó ahí.

Mendoza: reconoció el auto en televisión y descubrió una situación inesperada

Horas después del siniestro, un vecino observó las imágenes del choque en Noticiero 9 y quedó sorprendido al identificar el vehículo.

Según relató, ese automóvil pertenecía a su madre, fallecida en 2022, y hasta ese momento creía que permanecía secuestrado mientras avanzaban los trámites sucesorios para recuperarlo. El hombre explicó que justamente el día anterior había consultado por el estado del expediente y allí le informaron que el vehículo ya no se encontraba en la playa de secuestros.

Poco después recibió la explicación que terminó de desconcertarlo: el automóvil había sido retirado por un supuesto apoderado mediante un poder que, según la documentación, habría sido firmado por su madre.

“Me informaron que el auto lo había retirado un hombre con un poder que mi mamá le había firmado el año pasado cuando mi mamá falleció en 2022. Al auto le han hecho todo falso, en una escribanía y además lo han entregado solo con fotocopias”, explicó el hijo de la mujer.

“Mi mamá se levantó de la urna y firmó, no sé como han hecho todo esto”, señaló y contó que el auto ha estado circulando hace más de un año. El denunciante aseguró contar con el título del automotor, la tarjeta verde y otros documentos que acreditan la titularidad del vehículo.

Además, afirmó que el automóvil había permanecido secuestrado desde 2022 con aproximadamente 50.000 kilómetros, pero al observar el tablero tras el accidente comprobó que ya superaba los 100.000 kilómetros, evidencia de que habría circulado durante un largo período.

Ahora busca determinar quién autorizó la salida del vehículo, quién confeccionó la documentación presentada y quién utilizó el automóvil durante todo ese tiempo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades municipales, una persona se presentó como apoderada de la titular del automóvil, abonó las multas y costos correspondientes y presentó un poder notarial que, en apariencia, cumplía con todas las formalidades legales.

Con esa documentación, un juez autorizó la entrega del vehículo.

Sin embargo, si se confirma que el poder fue emitido cuando la titular ya había fallecido, la investigación podría derivar en una causa por falsificación de instrumento público y otros posibles delitos vinculados a la utilización de documentación apócrifa.

Qué explicó la Municipalidad de Mendoza

Desde la Municipalidad aclararon que el procedimiento de entrega no depende directamente de la comuna, sino de una orden judicial.

Explicaron que el expediente contenía un instrumento público que, desde el punto de vista formal, reunía todos los requisitos exigidos y que la autenticidad material del documento corresponde ser evaluada por la escribana interviniente y por la Justicia.

En ese sentido, remarcaron que la administración municipal actúa sobre la documentación presentada y la resolución emitida por el juez competente.

El Colegio Notarial también quedó bajo la lupa

Frente a la repercusión del caso, desde el Colegio Notarial de Mendoza explicaron que todas las escrituras y certificaciones cuentan con medidas de seguridad específicas que permiten verificar su autenticidad.

Además, señalaron que las fojas notariales poseen un registro que facilita determinar a qué escribano fueron entregadas y si corresponden efectivamente al documento presentado.

Las autoridades indicaron que, en caso de detectarse irregularidades, la Justicia puede solicitar la verificación de la documentación para determinar si se trata de un instrumento genuino o falsificado.

Mientras avanza la causa judicial, resta establecer quién conducía el automóvil al momento del choque, si era una de las personas que lo retiró de la playa de secuestros o si el vehículo había sido vendido posteriormente.

La investigación también buscará determinar la autenticidad del supuesto poder utilizado para retirar el automóvil y las eventuales responsabilidades administrativas, notariales y judiciales en un caso que quedó al descubierto de manera fortuita, luego de un choque en el Acceso Sur que terminó revelando una presunta maniobra de gran complejidad.