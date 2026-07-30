Elevaron a naranja el alerta por viento Zonda en Mendoza para el viernes: qué zonas serán las más afectadas y a qué hora

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a alerta naranja el nivel de advertencia por viento Zonda para este viernes en gran parte de Mendoza. El fenómeno podría presentar ráfagas de hasta 100 km/h en el Gran Mendoza y el Valle de Uco, mientras que luego ingresará un frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para Mendoza y elevó de alerta amarilla a alerta naranja la advertencia por viento Zonda para este viernes 31 de julio en varios departamentos de la provincia. De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno comenzará a sentirse primero en la cordillera y la precordillera, aunque existe una alta probabilidad de que descienda al llano con ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora, reducción importante de la visibilidad, aumento brusco de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Qué departamentos de Mendoza están bajo alerta naranja por viento Zonda este viernes

Según el último informe del SMN, el nivel naranja alcanza a:

Ciudad de Mendoza

Godoy Cruz

Guaymallén

Las Heras

Maipú

Luján de Cuyo

Tupungato

Tunuyán

San Carlos

Mientras tanto, el resto del territorio provincial permanece bajo alerta amarilla por fuertes vientos. En la zona cordillerana continúa vigente, además, la advertencia por nevadas intensas.

El organismo nacional advirtió que el fenómeno podría desarrollarse con velocidades sostenidas de entre 45 y 60 km/h, acompañadas por ráfagas que alcanzarían los 100 km/h en los sectores más comprometidos.

A qué hora llegará el viento Zonda al Gran Mendoza

De acuerdo con el pronóstico, el meteorólogo Fernando Jara, adelantó que el viento Zonda comenzará a sentirse en superficie durante la madrugada del viernes. Las primeras ráfagas se esperan cerca de las 5 de la mañana, aunque con intensidad débil. Con el avance de la jornada el fenómeno irá ganando fuerza y alcanzará su momento de mayor intensidad durante las primeras horas de la tarde.

En el Gran Mendoza, las ráfagas más fuertes están previstas entre las 13 y las 14, mientras que el evento se mantendría hasta aproximadamente las 20 horas. Los especialistas indican que el Valle de Uco, la Zona Norte y la Zona Este podrían registrar los valores de viento más elevados.

Después del Zonda ingresará un frente frío

Tras el paso del viento Zonda, el escenario meteorológico cambiará de manera significativa. Durante la tarde del viernes comenzará a ingresar un frente frío que provocará la rotación del viento hacia el sur. Ese cambio comenzará alrededor de las 16 horas en el sur provincial y alcanzará el Gran Mendoza cerca de las 18, con ráfagas cercanas a los 50 km/h.

A partir de ese momento se espera un descenso marcado de la temperatura, que se mantendrá durante el fin de semana.

Cómo estará el tiempo el sábado en Mendoza

El sábado presentará condiciones completamente distintas a las del viernes. El pronóstico anticipa una jornada con viento del sur, abundante nubosidad y temperaturas considerablemente más bajas. Las máximas rondarán aproximadamente los 18°, mientras que las mínimas serán de aproximadamente 10°. en gran parte de la provincia y de apenas 1° en Malargüe.

En Alta Montaña, además, continuará un nuevo episodio de nevadas intensas, con precipitaciones que se extenderán durante buena parte del viernes y volverán a fortalecerse durante la tarde del sábado, especialmente en los sectores sur y central de la cordillera.